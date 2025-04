ソロデビュー後初の快挙！NCT・テン、新曲『STUNNER』で音楽番組1位を獲得「ファンの皆さんに感謝」

NCTのテンが、新曲『STUNNER』でソロデビュー後初となる韓国の音楽番組で1位を獲得した。

テンは、4月1日に放送された『THE SHOW』(SBS M)にて、2ndミニアルバムのタイトル曲『STUNNER』で1位(THE SHOW CHOICE)を獲得。

「一緒に一生懸命準備してくださった会社のスタッフの皆さんには、いつも感謝しています。忙しいスケジュールの中でも毎回応援に来てくださるファンの皆さんにも本当に感謝しています。これからもっと楽しいステージをたくさんお見せします」と感想を語った。

これに先立ちテンは、『STUNNER』でiTunesトップアルバムチャートの全世界19地域で1位、32地域でTOP10入りを果たしたほか、ワールドワイドiTunesアルバムチャートで1位、中国のQQミュージック「デジタルアルバム販売チャート」で1位などの記録を達成した。

今回の音楽番組1位により、グローバルファンからの熱い関心を改めて証明した。

また同日、テンはユーチューブのKBS Kpopチャンネルで配信されたウェブバラエティ『リムジンサービス』に出演し、新曲『STUNNER』と『Butterfly』を繊細なライブパフォーマンスで披露した。

さらに、マイケル・ジャクソンの『Love Never Felt So Good』、イ・ムンセの『Love Always Run Away』、Ne-Yoの『So Sick』など幅広い楽曲を歌い分け、多彩なボーカルの魅力を発揮した。また、MCのイ・ムジンとBoAの『Better』をデュエットで披露し、注目を集めた。

なお、テンは本日(2日)、音楽番組『SHOW CHAMPION』(MBC M)およびラジオ番組『MONSTA X I.MのKiss the Radio』(KBS Cool FM)に出演予定だ。

