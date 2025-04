【MAG 271QP QD-OLED X24/MAG 242C】 4月4日 発売予定 価格 MAG 271QP QD-OLED X24:119,800円前後 MAG 242C:19,800円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター「MAG 271QP QD-OLED X24」を4月4日に発売する。価格は119,800円前後。

本製品は、有機ELと量子ドットを組み合わせた「QD-OLED」パネル採用のゲーミングモニター。WQHD解像度でリフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.03msと高いゲーミング性能を誇るほか、MSI独自の焼き付き防止機能を備えており、液晶パネルモデルと同様の3年間国内長期保証が設けられている。

また、23.6インチの液晶ゲーミングモニター「MAG 242C」も同日発売。高いコントラスト比が特徴のVAパネルを採用し、肉眼に近い湾曲率1,500Rで高い没入感を得られる。価格は19,800円前後となっている。

【MAG 271QP QD-OLED X24】【MAG 242C】

