リリース情報



『Forgotten Shores』発売日：4月30日（水）発売価格：3,300円（税込）品番：BVCL-1467［収録曲］1. Blue Swell2. Step out3. Beach Road4. Domino City5. Slave of Media6. Forgotten shores7. TSUYUAKE8. You can see the lightsご予約はこちらhttps://VA.lnk.to/XQfkqX［対象店舗 / 特典内容］楽天：アクリルキーホルダーセブンネット：ランチトートバッグAmazon：メガジャケ角松敏生応援店：ステッカー※配布対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kadomatsu/shoplist/250430/［注意事項］※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※各特典の絵柄はホームページをご覧ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対称商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。