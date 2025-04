角松敏生が、Contemporary Urban Musicシリーズ第3弾となる新作『Forgotten Shores』の収録曲を発表した。併せて、ジャケット写真も公開された。夏のアーバンポップスアルバムになったという本作の収録曲とジャケット写真の解禁と併せて、店頭特典も公開されているのでホームページ、SNSをチェックして欲しい。さらに、5月からこのアルバムを中心とした全国ツアーが始まるとのことなので、こちらも楽しみにお待ちいただきたい。

『Forgotten Shores』発売日:4月30日(水)発売価格:3,300円(税込)品番:BVCL-1467[収録曲]1. Blue Swell2. Step out3. Beach Road4. Domino City5. Slave of Media6. Forgotten shores7. TSUYUAKE8. You can see the lights