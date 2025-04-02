角松敏生、C.U.Mシリーズ第3弾『Forgotten Shores』収録曲＋ジャケット写真公開
角松敏生が、Contemporary Urban Musicシリーズ第3弾となる新作『Forgotten Shores』の収録曲を発表した。併せて、ジャケット写真も公開された。
◆角松敏生 画像
夏のアーバンポップスアルバムになったという本作の収録曲とジャケット写真の解禁と併せて、店頭特典も公開されているのでホームページ、SNSをチェックして欲しい。
さらに、5月からこのアルバムを中心とした全国ツアーが始まるとのことなので、こちらも楽しみにお待ちいただきたい。
▲『Forgotten Shores』ジャケット写真
リリース情報
発売日：4月30日（水）発売
価格：3,300円（税込）品番：BVCL-1467
［収録曲］
1. Blue Swell
2. Step out
3. Beach Road
4. Domino City
5. Slave of Media
6. Forgotten shores
7. TSUYUAKE
8. You can see the lights
ご予約はこちらhttps://VA.lnk.to/XQfkqX
［対象店舗 / 特典内容］
楽天：アクリルキーホルダー
セブンネット：ランチトートバッグ
Amazon：メガジャケ
角松敏生応援店：ステッカー
※配布対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kadomatsu/shoplist/250430/
［注意事項］
※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※各特典の絵柄はホームページをご覧ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対称商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
ライブ情報
※終了公演は省略
2025年
4月05日（土）大阪・SkyシアターMBS
4月06日（日）大阪・SkyシアターMBS
◆＜TOSHIKI KADOMATSU Performance 2025 C.U.M Vol.3 “Forgotten Shores”＞
2025年
5月2日（金）東京・立川ステージガーデン 開場17:30 / 開演18:30
5月3日（土）埼玉・サンシティ越谷 （大ホール）開場16:30 / 開演17:30
5月6日（火・祝）北海道・札幌カナモトホール 開場16:30 / 開演17:30
5月17日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール 開場16:30 / 開演17:30
5月18日（日）静岡・沼津市民文化センター 開場16:30 / 開演17:30
5月24日（土）福井・敦賀市民文化センター 開場16:30 / 開演17:30
5月25日（日）大阪・大阪フェスティバルホール 開場16:30 / 開演17:30
5月30日（金）昭和女子大学 人見記念講堂 開場17:00 / 開演18:00
5月31日（土）昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:30 / 開演16:30
6月14日（土）長野・レザンホール（塩尻市文化会館） 開場16:30 / 開演17:30
6月22日（日）千葉・市川市文化会館 開場16:30 / 開演17:30
6月28日（土）岩手・盛岡市民文化ホール 開場16:30 / 開演17:30
7月5日（土）福岡・福岡市民ホール（大ホール） 開場16:30 / 開演17:30
［チケット］
一般発売日 3月29日（土）10:00〜
※3歳以上チケット必要（座席は3歳未満でも要チケット）
TOSHIKI KADOMATSU official HP : https://www.toshiki-kadomatsu.jp
関連リンク
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