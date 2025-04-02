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1. ROSE
2. Drop
3. Tiger
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1. ROSE -Music Video-
2. ROSE -Performance Video-
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1. ROSE -Music Video-
2. ROSE -Behind The Scenes-
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