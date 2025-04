ちゃんみながプロデュースする7人組ガールズグループ・HANAが、本日メジャーデビューを迎えた。デビュー曲の「ROSE」は本日より配信スタートされ、同日18時にミュージックビデオがプレミア公開となる。デビュー曲の「ROSE」は、どんな姿でも、どんな環境でも、力強く生き抜きたいという思いが込められた楽曲だという。人生の中で感じる辛さや美しさ、さまざまな感情が交錯しながらも、そのすべての自分を愛し、しっかりと生き抜いていくという強い意志が表現されており、HANAのメンバーも、そしてHANAを通じてこの楽曲を届けるすべての方々にもどんな環境や困難が待ち受けていても、強く、正しく、美しく咲き続けてほしいというプロデューサー・ちゃんみなの願いが込められているとのことだ。

ミュージックビデオは『No No Girls』のテーマソングでもある、ちゃんみな「NG」も手がけたキム・ヨンジョが監督を担当し、韓国で大規模に撮影された。展開感あふれるカット割りに加え、様々なセットの中でのメンバーソロシーンはもちろんのこと、『泥』の中でのパフォーマンスをチェックしていただきたい。

デビューシングルCD「ROSE」発売日:2025年4月23日(水)形態数:3形態(初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤)◆収録楽曲 ※全形態共通1. ROSE2. Drop3. Tiger[初回生産限定盤A](CD+Blu-ray)品番:SRCL-13300〜13302価格:2,600円(税込)※デジパック仕様※ソロトレーディングカード・絵柄A(7枚セット)封入※応募抽選特典シリアルコード封入・Blu-ray収録内容1. ROSE -Music Video-2. ROSE -Performance Video-[初回生産限定盤B](CD+Blu-ray)品番:SRCL-13303〜13305価格:2,600円(税込)※デジパック仕様※ソロトレーディングカード・絵柄B(7枚セット)封入※応募抽選特典シリアルコード封入・Blu-ray収録内容1. ROSE -Music Video-2. ROSE -Behind The Scenes-[通常盤](CD)品番:SRCL-13306〜13307価格:1,800円(税込)※初回紙ジャケ仕様※ソロトレーディングカード・絵柄C(7枚セット)封入※初回応募抽選特典シリアルコード封入[全形態共通封入特典(通常盤は初回仕様のみ):応募抽選特典シリアルコード封入][応募抽選特典内容]A賞:オフライン メンバーお見送り会B賞:オンライン メンバー全員トーク会C賞:直筆サイン入りオリジナルポストカード 30名様全形態(通常盤は初回仕様のみ)に封入される応募抽選特典シリアルコードを使用し、ご応募いただけます。応募に関するその他詳細は後日ご案内いたします。※イベントの詳細は決定次第ご案内させていただきます。※各賞抽選で、ご当選人数には限りがございますので、あらかじめご了承ください。

HANA official YouTube Channelより生配信配信日時:4月2日(水)20:00〜URL:https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

ライブ情報



◆2025年4月6日(日)<CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025>会場:Kアリーナ横浜◆2025年4月12日(土)<DayDay. SUPER LIVE 2025>会場:ぴあアリーナMM◆2025年4月19日(土)<CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025>会場:Zepp New Taipei◆2025年5月3日(土・祝)<VIVA LA ROCK 2025>◆2025年5月5(月・祝)<JAPAN JAM 2025>◆2025年5月29日(木)<ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN>会場:Kアリーナ横浜