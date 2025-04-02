＜LuckyFes′25＞、第2弾出演アーティストとしてさらに17組を発表
8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる＜LuckyFes'25＞の第2弾出演アーティストが新たに17組発表された。第1弾発表と合わせて、現時点での出演アーティスト・ラインナップは以下の通り。【★】マークが今回発表された第2弾出演アーティストだ。
【出演アーティスト】
DAY1：2025年8月9日（土）
・相川七瀬
・AMEFURASSHI
・アンジュルム
・氣志團
・CANDY TUNE
・CUTIE STREET
・SWEET STEADY
・スキマスイッチ【★】
・高嶺のなでしこ【★】
・つばきファクトリー
・Def Tech【★】
・NIKO NIKO TAN TAN【★】
・Novel Core
・Billyrrom【★】
・FRUITS ZIPPER
・MAZZEL
・ACIDMAN
・Ashley【★】
・ALI
・石崎ひゅーい【★】
・打首獄門同好会【★】
・米米CLUB
・コレサワ【★】
・THE BACK HORN
・The BONEZ【★】
・Chevon
・TETORA【★】
・冨岡愛
・Dragon Ash
・Novelbright
・Mega Shinnosuke
・ROTTENGRAFFTY【★】
DAY3：2025年8月11日（月・祝）
・Aile The Shota
・ASH DA HERO【★】
・詩羽
・edhiii boi【★】
・ORANGE RANGE【★】
・岸谷香
・KOMOREBI
・JAEJOONG【★】
・水曜日のカンパネラ
・須田景凪
・超学生
・東京スカパラダイスオーケストラ
・なとり【★】
・HYDE
・yama
第二次先行チケットの発売期間は4月2日（水）12：00より4月22日（火）23：59まで、LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」と「ローソンチケット」にて抽選販売となる。大人は1日券13,500円（税込）、2日通し券24,000円（税込）、3日通し券35,000円（税込）となっているが、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから中高生は半額、小学生以下は無料で入場が可能だ。
＜LuckyFes'25＞チケット
【1日券】大人 13,500円、中高生 6,750円
【2日通し券】大人 24,000円、中高生 12,000円
【3日通し券】大人 35,000円、中高生 17,500円
※すべて税込価格
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。
第二次先行（抽選）
受付期間： 4月2日（水）12：00〜4月22日（火）23：59
プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」・ローソンチケット
当落発表日：4月26日（土）15：00
・LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://r.funity.jp/ibatick
・ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/
ふるさと納税
茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、3月12日（水）正午からLuckyFes'25のチケットの提供がスタート。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。
【8/9 1日券】LuckyFes'25 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671
【8/10 1日券】LuckyFes'25 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690
【8/11 1日券】LuckyFes'25 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695
【個人協賛（8/9入場分）】LuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700
【個人協賛（8/10入場分）】LuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701
【個人協賛（8/11入場分）】LuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702
※3月中はさとふる限定となります。4月以降は順次、他サービスでも取り扱いが開始されます。
※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。
※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。
＜LuckyFes'25＞駐車券およびテント券
＜LuckyFes'25＞【駐車券】
販売期間：販売中（売り切れ次第終了）
・西駐車場／3,000円
・第1駐車場／ 2,500円
・第2駐車場／ 2,500円
・「障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用」西駐車場／3,000円
・「オートバイ（二輪車）専用」西駐車場／1,500円
※今年は「南駐車場」の販売はありません
＜LuckyFes'25＞【テント券】
販売期間：販売中（売り切れ次第終了）
・ファミリーイーストテントエリア ※ファミリー専用（小学生以下のお子様連れのみ購入可）／2,000円
・ファミリーウエストテントエリア ※ファミリー専用（高校生以下のお子様連れのみ購入可）／1,000円
・フォレストテントエリア（イースト）／2,000円
・グリーンテントエリア（ウエスト）／1,000円
＜LuckyFes'25＞【駐車券＋テント券】
販売期間：販売中（売り切れ次第終了）
・ファミリーイーストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用（小学生以下のお子様連れのみ購入可）／5,000円
・ファミリーウエストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用（高校生以下のお子様連れのみ）／4,000円
・フォレストテント（イースト）付駐車券「西駐車場」／5,000円
・グリーンテント（ウエスト）付駐車券「西駐車場」／4,000円
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes'25＞
2025年8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）
会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
◆＜LuckyFes'25＞オフィシャルサイト