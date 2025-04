Bimiが、4月9日に発売するメジャー1stアルバム『R』より「百鬼夜行 feat.Whoopee Bomb」の先行配信を本日スタートさせた。本楽曲は、音楽アーティスト・表現者として世間から「異端」「孤高」と揶揄されてしまうこともある自らの存在を“妖怪”と比喩し、世間が寝静まった夜に妖怪が自由気ままに街を練り歩く「百鬼夜行」をモチーフに制作されているとのこと。Bimiという妖怪がその行進を先導し、ジャンルも年齢もスタイルも様々なユニークな妖怪たちが次々と合流しその列が連なっていく様子を、疾走感あるジャージークラブビートに乗せて表現した楽曲に仕上がっているという。また、Whoopee Bombから本楽曲に寄せたコメントが到着した。

メジャー1stアルバム『R』2025年4月9日(水)発売予約リンク一覧:https://elr.lnk.to/RCDデザイナー:内田あみかカメラマン:伊藤元気フラワー:田中元気品番:KICS-4189商品形態:CD only定価:\3,600(税込)仕様:限定スリーブケース(初回プレス分のみ)[収録内容]M1. 辻斬りM2. 百鬼夜行 feat.Whoopee BombM3. 無敵 feat.呂布カルマM4. Bright feat.YUKI(from MADKID)M5. 額 -HITAI-M6. Right-Hand ChanceM7. 軽トラで轢く-味変- feat.椎名佐千子M8. 暴食M9. All the things feat.Sit(from COUNTRY YARD, mokuyouvi)M10. NemoM11. ゴースト feat.新藤晴一(from ポルノグラフィティ)M12. 27th-味変-M13. Bonus Inst -R- (Prod. DJ dip)[法人特典一覧]・Amazon co.jp:Random Sticker -Special Box- 名古屋 Ver.・楽天ブックス:Random Sticker -Special Box- 渋谷 Ver.・HMV:Random Sticker -Special Box- 大阪 Ver.・TOWER RECORDS:Random Sticker -Special Box- 新宿 Ver※Random Stickerは、-Special Box-ツアー各公演ライブフォト5種からランダム付与となります。.・メーカー特典:Bimi描き下ろし『R』ステッカー・ELR Store:ミニライブ(Major 1st ALBUM『R』収録曲よりランダム3曲予定)&美味チンチロ祭り抽選参加 ※イベント対象予約期間終了◆アルバム『R』発売記念パネル展詳細URL:https://bimi-official.com/news/691/[対象店舗 / 展示期間]・タワーレコード札幌パルコ店 4月8日(火)〜4月14日(月)・タワーレコード仙台パルコ店4月8日(火)〜4月14日(月)・タワーレコード新宿店 4月8日(火)〜4月21日(月)・タワーレコード名古屋パルコ店4月8日(火)〜4月14日(月)・タワーレコード梅田NU茶屋町店 4月8日(火)〜4月21日(月)・タワーレコードイオンモール倉敷店 4月8日(火)〜4月14日(月)・タワーレコード福岡パルコ店 4月8日(火)〜4月14日(月)※パネルの展示期間は店舗により異なります。※予告なく、店舗内での展示場所や開催期日の変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。※店舗によって展示点数が異なります。あらかじめご了承ください。[パネルプレゼント番号付抽選券配布期間]4月8日(火)〜4月13日(日)営業終了迄※タワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店は4月20日(日)営業終了迄の配布となります。[当選発表日時]4月18日(金)正午※タワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店は4月25日(金)正午頃発表いたします。※当選番号は各店舗HPやXにて発表予定となります。[引き換え期間]4月18日(金)正午以降〜5月16日営業終了迄[特別レシート発行期間]4月8日(火)〜4月21日(月)※特別レシートはタワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店のみ対象となります。

LIVE Blu-ray『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』2025年4月9日(水)発売予約リンク一覧:https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1103/?elr=46544[Blu-ray版c※ELR Store限定品番:NXD-1103商品形態:Blu-ray価格:\7,000(税込)仕様: チャック付きビニールケース封入:STAFF PASS風ステッカー、四つ折りB4サイズポスター[収録内容]・Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)本編M1.Miso SoupM2.You Gotta PowerM3.ミツ蜂M4.Hurry feat.福澤 侑M5.selfyM6.月と太陽 feat.SUIMMINM7.Safe HavenM8.Absolute ZERO feat.UsnowM9.イロドリ(Perf.カノエラナ)M10.夕立 feat.カノエラナM11.OILM12.衝動 feat.阿部顕嵐M13.Good-byM14.飼ふ -味変-M15.輪 -味変-En1.虫の音En2.博徒街道En3.怒鈍器En4.LOVE・特典映像Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -Special Box-」[予約特典]ELRstore :Bimi OUT STORE PARTY from-Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO) (ミニライブ&Bimiガラポン祭り)抽選参加 ※イベント対象予約期間終了