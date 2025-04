大沢伸一(MONDO GROSSO)とどんぐりずによるブチ上げユニット・DONGROSSOが、1stアルバム『ANTI SOCIAL SOUNDSYSTEM』から「NIPPON」を先行リリースした。タイトル通り、日本のワビサビをおもしろおかしく表現したリリックを、抑揚を抑えたラップでミニマルなテクノトラックにのせた、これまでの配信シングルとは一味違ったDONGROSSOの音楽性の幅が感じられる楽曲になっているという。さらに、外国人から見た日本のイメージをコンセプトとしたフルAI生成による縦型ミュージックビデオも公開された。

リリース情報



◆1stアルバム『ANTI SOCIAL SOUNDSYSTEM』2025年4月23日(水)配信リリース2025年5月21日(水)CDリリースPre-add / Pre-save:https://asab.lnk.to/dongrosso_album_preCD予約:https://asab.lnk.to/dongrosso_CD[収録内容]1. JAPLISH2. NIPPON3. MY HARDCORE VALENTINE4. ANTI SOCIAL INTERLUDE5. SUKIYAKI6. BREAK A HABIT7. UYFB8. DRUG9. BOTTO NIGHT10. BOUROU11. HUNGRY DRIVER with RHYME12. CHAS with RHYME13. BSMF14. MTHRFCKR15. MTHRFCKR(Halfplugged) *CD bonus Track