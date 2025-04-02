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1. JAPLISH
2. NIPPON
3. MY HARDCORE VALENTINE
4. ANTI SOCIAL INTERLUDE
5. SUKIYAKI
6. BREAK A HABIT
7. UYFB
8. DRUG
9. BOTTO NIGHT
10. BOUROU
11. HUNGRY DRIVER with RHYME
12. CHAS with RHYME
13. BSMF
14. MTHRFCKR
15. MTHRFCKR(Halfplugged) *CD bonus Track
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