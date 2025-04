いきものがかりが、「NHKみんなのうた」の4〜5月放送の新曲「夕焼けが生まれる街」が、4月30日に発売するアルバム『あそび』に収録されることを発表した。「NHKみんなのうた」の登場は「YELL」以来16年ぶりの登場となり、作詞・作曲を吉岡聖恵が担当している。編曲にコラボレーションアルバム『いきものがかりmeets』にも参加した、ハンバート ハンバートの佐藤良成を迎え、ハンバート ハンバートとして水野良樹と共にコーラスにも参加。自身の経験を踏まえたふるさとへの思いを中心に綴られているとのことだ。映像作家・小川泉がその心情をイマジネーション豊かにアニメーションで表現しているという。

リリース情報



11thアルバム『あそび』2025年4月30日(水)発売▼予約リンク初回生産限定盤:https://erj.lnk.to/asobi_CD1通常盤:https://erj.lnk.to/asobi_CD2●初回生産限定盤 CD+Blu-ray品番:ESCL-6087〜6088 POS:4547366735031価格:\6,050(税込)スリーブケース仕様/いきものカード071/072封入●通常盤 CD品番:ESCL-6089 POS:4547366735048価格:\3,520(税込)いきものカード071封入(初回仕様)●CD収録内容運命ちゃん (TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』オープニングテーマ)青のなかで (『三ツ矢サイダー』テーマソング)晴々!(TVアニメ『天穂のサクナヒメ』オープニングテーマ)Challenger (テレビ朝日系列「スーパーJチャンネル」テーマソング)ドラマティックおいでよ (日本テレビ2024年10月期 日曜ドラマ「若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―」主題歌)会いたいコイスルオトメ - From THE FIRST TAKE遠くへいけるよ meets 松下奈緒他、新曲収録予定●初回生産限定盤 Blu-ray 収録内容「運命ちゃん」Music Video&Behind The Scenes「青のなかで」Music Video&Behind The Scenes「晴々!」Music Video&Behind The Scenes「ドラマティックおいでよ」Music Video&Behind The Scenes「会いたい」Music Video&Behind The Scenes「Challenger」Music Video他、映像収録予定