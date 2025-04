災害時の業務継続性の向上！ユニファイド・サービス「クラウド型CISサービス」

ユニファイド・サービスは、再生可能エネルギー由来の電力事業を展開するケネディクス・グリーンエナジー向けに、再生可能エネルギー取引管理システム「REMs(Renewable Energy transaction Management system)」を開発し、サービス提供を開始しました。

ユニファイド・サービス「クラウド型CISサービス」

このシステムは、KGEが展開する再エネ電力事業において、発電事業者からの再エネ電力の相対調達とケネディクスグループが運用する不動産への電力販売に関して、効率的な管理・運用を実現するものです。

●オフサイトPPA等に対応する電気料金計算の自動化

●KGE内における業務効率の改善

●災害時の業務継続性の向上

■システムの特徴と導入効果

REMsは、Salesforceを基盤として構築されたクラウドシステムです。

このシステムの特徴は以下の通りで、再エネ電力事業の管理・運用サービスを中心に提供します。

1. 小売電気事業者などの外部システムとの連携、一般社団法人日本卸電力取引所による公開情報の取込み自動化

2. 意志決定を支援するデータ分析

3. 高信頼度のSalesforceプラットフォームを基盤としたシステム

4. 事業推進を支援する各種機能

・契約情報等の一元管理

・アラート機能による早期問題検知

・ワークフローの標準化 など

このシステムの導入により、取引情報の管理・運用の効率化という重要な課題を解決することができました。

