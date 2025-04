いきものがかりニューアルバム『あそび』にNHK『みんなのうた』4-5月放送の新曲「夕焼けが生まれる街」収録決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■いきものががり「夕焼けが生まれる街」は作詞・作曲を吉岡聖恵が、ハンバート ハンバートの佐藤良成が編曲を担当

いきものがかりが4月30日にリリースするアルバム『あそび』に、「YELL」以来16年ぶりの登場となった『NHKみんなのうた』4-5月放送の新曲「夕焼けが生まれる街」の収録が決定した。

本楽曲に関しては、作詞・作曲を吉岡聖恵が担当。編曲にコラボレーションアルバム『いきものがかりmeets』にも参加した、ハンバート ハンバートの佐藤良成を迎え、ハンバート ハンバートとして水野良樹と共にコーラスにも参加。自身の経験を踏まえた、ふるさとへの思いを中心につづられている。

その心情をイマジネーション豊かにアニメーションで表現するのは、新進の映像作家・小川泉。新生活が始まる季節に、多くの人の心に寄り添う音楽と映像を届ける。

『みんなのうた』の放送が4月1日に開始となり、放送開始日にはNHK『うたコン』にて初披露。SNS上では

「じんわり沁みて、懐かしい気持ちになりました」

「きよえちゃんの温かさが詰まった優しい曲だった」

「名曲すぎてつい」

など多くの声が集まっている。

詳細は、NHK『みんなのうた』およびいきものがかりの公式サイトまで。

リリース情報

2025.04.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「コイスルオトメ-From THE FIRST TAKE」

2025.04.30 ON SALE

ALBUM『あそび』

