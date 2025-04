【レポート】SKY-HIのラジオ番組の公開収録に、超特急リョウガ＆ユーキが出演！「この番組はNGなしですからね！」（SKY-HI）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■超特急リョウガ&ユーキは緊張した面持ちで登場。「SKY-HIさんとこんなにしっかりと絡むことってなかなかないから…」

ナビゲーターのSKY-HIがゲストの本音にDIVE(飛び込む)するJ-WAVE (81.3FM)の番組『DIVE TO THE NEW WORLD』(毎週土曜23時放送)の公開収録イベントが、3月26日にボートレースの発信拠点、SIX WAKE ROPPONGIで開催された。

イベントには、超特急からリョウガとユーキがゲストで登場。

6月に開催される、超特急史上最大規模のアリーナツアーに関する話題や、14年目にしてさらに進化し続けるグループの取り組みの秘密などを語った他、参加リスナーからの質問に回答した。

なお、本公開収録の模様は、J-WAVEにて4月5日23時より、FM802にて4月6日24時より放送。また後日、J-WAVEの公式YouTubeチャンネルにて動画も公開予定だ。

【イベントレポート】

東京・六本木のボートレース発信拠点、SIX WAKE ROPPONGIにて『DIVE TO THE NEW WORLD』の公開収録が開催。超特急のメインダンサーである、リョウガとユーキがゲストで登場した。

番組ナビゲーターのSKY-HIの紹介で会場に姿を現したリョウガとユーキは「SKY-HIさんと、こんなにしっかりとふたりだけで絡むことってなかなかないから…」と緊張気味。SKY-HIは「この番組は、NGなしですからね!」とあえてハードルを上げる。

そこからSKY-HIはリョウガに対して「細かいボケも拾ってくれる感覚がめちゃくちゃあるんだけど、もとからそうなの?」と質問。これを聞いてリョウガは「メンバーがまともな人がいないので…」と回答すると、観客からは笑いが。さらに「うちのユーキもドジっ子担当とは言っていますが、ツッコミ上手いですから!」とフォロー。「ええ、この流れで!?」とユーキは焦っていた。

続く話題はふたりの経歴について。これを受けユーキは「僕とリョウガは、小学6年生から事務所の同期なんです」とコメント。「母がきっかけでダンスを始めて、本当は嫌々でした。芸能界すら興味なかったんです。小6の頃は正直今のような活動をしているとはまったく思っていなかったですね。サッカーに没頭したりすることに憧れていて、芸能界っていうのを考えてはいませんでした」と自分の経歴を紹介。

その意識が変わったのは高校生になったときとのこと。「それまでは遊びの延長線上だったんですけど、ちょうどその頃にダンスをメインとする超特急に選ばれて、ここで行こうと思いました!」と続ける。一方のリョウガは「僕自身は、ほぼ経歴はユーキと同じなんですけど、覚悟みたいな瞬間はずっと見つからないまま、気づいたらここでラジオをしています」と、まさかのひと言で会場の笑いを誘った。

グループが結成された当初は、新大久保で路上ライブをしていた時期もあったという。それに対してSKY-HIは「当時って、何がモチベーションだったの?」と質問。「圧倒的にガムシャラにやるしかないなと思っていました。ガムシャラに挑戦してみて、何か答えが見つかるんじゃないかって」。さらにリョウガは「未だに超特急らしさというのを見つけた気がしているようで、なんと説明したらいいかというものがあって。ライブに来てほしいとしか言えないんですよね」と葛藤を吐露した。

ここで、超特急の楽曲「AwA AwA」が場内に流れる。振り付けを担当したNOPPO(s**tkingz)や、楽曲を制作した花村想太(Da-iCE)についてのエピソードで話を弾ませた。

続いては、2026年に迎える超特急の結成15周年について。ユーキは「2025年8月に超特急史上最大キャパの『さいたまスーパーアリーナ』でライブをやるんですけど、そこから東京ドームを目指したいなとは思っています!」。これを聞いてSKY-HIは「あの長さを駆け抜けてきているんだなと思うと急にシンパシーを感じました」と感心した様子だった。

さらに、超特急の活動の中で逆境に感じたことについても質問。AAAも超特急も5人になったことがあるという共通点について触れ、そこから新メンバー加入の話題へ。ユーキは当時を振り返り「このままじゃダメだ、どうにか立て直さなきゃと思って。何か新しい風を吹かせないと悩んでいたときに、コロナ禍だったのもあり、これまであまり話してこなかったことを、ゆっくりメンバーと話すことができた」とコメント。そして、その流れで「超特急の真骨頂です!」とリョウガは言い、新曲「メタルなかよし」の曲振りへと繋げた。

公開収録らしくリスナーから事前に寄せられた質問に答えるシーンも。「ワクワクすること」について問われ、リョウガは「魚介が嫌いなんですけど、食わず嫌いをせずに食べてみたいです」と回答した。

この日の模様は、4月5日23時より『DIVE TO THE NEW WORLD』にて放送。さらにJ-WAVEの公式YouTubeチャンネルにて動画も公開予定だ。ぜひ放送と合わせてチェックしてほしい。

