Utopia RoadsterのJapan Launch Eventを開催！SKY GROUP

日本で唯一Pagani Automobiliとオフィシャルパートナーを結ぶSKY GROUPは、3月25日(火)に東京都にある東郷記念館にてUtopia Roadster(ウトピアロードスター)のJapan Launch Eventを開催。

3月25日(火)夜、東京都渋谷区にある東郷記念館にてJapan Launch Eventを開催しました。

東郷記念館の優雅で洗練された日本の和の美と西洋のエレガントなデザインを融合させた空間にUtopia Roadsterが展示され、その圧倒的な存在感で会場は一層華やかな雰囲気に包まれました。

今回展示されたUtopia Roadsterはハバネロレッドと名付けられたレッドカーボンボディを纏い、光の加減で美しく変化する色合いで来場者を魅了しました。

パーティには、Asia Pacific and Australia Managing Director:Alberto Giovanelli氏、Asia Pacific and Australia Marketing Manager:Kenneth Yu氏が来日し、Paganiオーナーカスタマーや来場者との交流を深めました。

パーティの冒頭でAlberto Giovanelli氏は「Utopia Roadsterはクーペボディと同等のボディ剛性、同じ車両重量を達成しました。

品質や審美眼において評価の目が厳しい日本で認められる製品は、世界でも認められると考えており、私たちにとって日本は非常に大切なマーケットと位置付けています。」と語りました。

また、今回招待された日本のカスタマーのため、Pagani Automobili創業者兼CEO:Horacio Pagani氏より特別なビデオメッセージが寄せられました。

メッセージは「Pagani社では車を制作するにあたり、細部までこだわる日本の技術や職人技を尊敬し、学んでいます。

本日、日本の皆様にUtopia Roadsterをご覧いただけることは大きな意味を持っています。

ぜひUtopia Roadsterの情熱を感じてください。」という日本の文化や精神に対するリスペクトも感じられるものでした。

Utopia Roadsterは、Utopiaと同様に1台ずつがハンドメイドであり、最高級の品質とPaganiの理想が追及されたデザインです。

天候や気分に応じてカーボン製のハードトップを脱着することができます。

ドライバーに非日常的な体験を提供できるのは勿論のこと、細部に至るまでのこだわりを通じて唯一無二のドライブフィールを得ることができます。

「美しく輝き、一つとして同じ模様が存在しない天然大理石のように、Utopia Roadsterはすべてがユニークです。

」とHoracio Pagani氏は表現しています。

わずか130台のみ生産されるUtopia Roadsterは、すでに完売しています。

■SKY GROUP「Pagani of Tokyo」

所在地 :〒106-0047 東京都港区南麻布5-10-37

営業時間:10:00-18:00

TEL :03-3447-1909

