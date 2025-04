2つのカラーモデルが登場！ノルケイン「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm」

ニューヨークおよび東京でのローンチイベントが反響を呼んだ「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm」に2つのカラーモデルが新登場。

ノルケイン「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm」

ニューヨークおよび東京でのローンチイベントが反響を呼んだ「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm」に2つのカラーモデルが新登場!

パープルカラーを施したモデルと鮮やかなジェイドグリーンの2つのモデルは、どちらもグレード5チタン製のケースを搭載しています。

家族経営による独立企業のスイス時計ブランド「ノルケイン」が独自に開発したクロノグラフムーブメント「NORQAIN 8K マニュファクチュール キャリバー」を搭載。

スケルトン仕様のフライバッククロノグラフは、精度とパフォーマンスを求める冒険者や時計愛好家のために設計されました。

大胆で高性能なデザインが特徴的な新しい「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm」は、ノルケインの革新と探求の精神を体現すると共に「My life, my way」を貫く人々のためのタイムピースです。

Independence Skeleton Chrono 42mm JADE-1

■洗練されたチタンケースと新たなカラーリング

今回発表する2つのモデルは、軽量でありながら非常に高い強度を誇る42mmのグレード5チタン製ケースを採用。

これにより、各モデルの重量は94グラムに抑えられます。

「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm パープル」は、サテン仕上げのスケルトン仕様ブラック&パープルのオープンワークダイヤルを備え、アニマルクルエルティフリーのラバーストラップと組み合わせることで、洗練されたダイナミックなデザインを実現します。

Independence Skeleton Chrono Purple-1

ジェイドグリーンモデルのケースは、耐久性とステルス性を兼ね備えた特別なDLCコーティングを採用。

サテン仕上げのスケルトン仕様のブラック&ジェイドグリーンダイヤルが独自の存在感を放ちます。

Independence Skeleton Chrono 42mm JADE-2

Independence Skeleton Chrono 42mm JADE-3

ストラップにも採用されたこのカラーは、天然の翡翠(ジェイド)特有の色合いからインスピレーションを得たものです。

このモデルは世界500本限定で、ケースバックには「Limited Edition ONE of 500」の刻印が施されます。

Independence Skeleton Chrono Purple-2

両モデルとも、ノルケインのシグネチャーデザインであるノルケインプレートをケース左側に搭載。

ケースと同素材のグレード5チタン製またはブラックDLCコーティングのグレード5チタン製のプレートが装着可能。

オーナーの希望に応じて大切な日付や座右の銘などのメッセージをプレートに刻むことができます。

Independence Skeleton Chrono Purple-3

■独自開発によるNORQAIN 8K マニュファクチュール キャリバー

高性能な「ノルケイン 8K マニュファクチュール キャリバー」の完成は、ブランドにとって重要なマイルストーンです。

堅牢性、精度、耐久性を兼ね備え、洗練されたデザインを誇るこのスケルトン仕様の自動巻きキャリバーは、フライバッククロノグラフ機能を搭載。

ワンプッシュで計測をリセットし、瞬時に再スタートが可能なため、高強度スポーツやインターバルトレーニング、競技イベントなど、1秒を競う場面にも最適なムーブメントです。

「ノルケイン 8K マニュファクチュール キャリバー」は、NORQAINとManufacture AMTのパートナーシップに基づき、ノルケインの創業者兼CEOベン・カッファーとジャン=クロード・ビバーの指揮のもとで開発されました。

このムーブメントは、NORQAINが持つアウトドアと冒険への情熱、そしてスイス時計製造の卓越した技術からインスピレーションを受けて誕生したものです。

名称は、世界に14座存在する標高8,000メートル級の山々「エイト・サウザンダーズ」に由来し、常に限界を押し広げるブランドの精神を象徴しています。

また「ノルケイン 8K マニュファクチュール キャリバー」は、高精度を保証するクロノメーター認定(COSC)、62時間のパワーリザーブ、クロノグラフをシャープかつ正確に作動させるコラムホイールを搭載するなど、数々の高品質な仕様を備えています。

さらにノルケインのルーツであるスイスアルプスを物語るディテールとして、スケルトン仕様のダイヤルには山の頂きをシンボル化したカットアウトが施され、ムーブメントのローターにはノルケインのダブルNロゴが施されるなどブランドのアイデンティティを細部にまで表現しています。

2つの新しいモデルをローンチするにあたって、ノルケインの創業者兼CEO、ベン・カッファーは感謝の言葉を述べています。

「フライバック機能を備えた初のマニュファクチュール クロノグラフキャリバーを発表できたことは、私たちにとって大きな達成でした。

しかし、それ以上に、ノルケイナーコミュニティの皆さんがこのムーブメントを熱烈に受け入れてくださったことが、何よりも嬉しいことでした。

発売コレクションが即完売したことで、時計愛好家の皆さんが、革新性、高性能、そして私たちのブランドが持つ技術的なスピリットを高く評価してくださっていることが証明されました。」

「今回の大胆な新作モデルの発表は、『インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm』コレクションをさらに充実させるものです。

高性能なキャリバー、妥協のないデザインを継承しつつ新たにダイナミックなカラーと仕上げを施した魅力的なモデルとなっています。

」

