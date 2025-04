東京都・汐留の立ち食いそば専門店「そば さやか」は、2025年4月2日より、SNSフォロワー7万人超の人気グルメ漫画家・なぐもさんによる店頭ポスターを発表します。

そば さやか

所在地 : 東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留B2F

アクセス : 都営大江戸線 汐留駅 徒歩3分/JR新橋駅 徒歩5分(地下道直結)

営業時間 : 11:30〜17:00 17:30〜20:00 各10分前ラストオーダー

定休日 : 土日祝

開業 : 2023年4月17日

主なメニュー: 冷し肉そば 1,100円(税込)/黒舞茸天 390円(税込)

東京都・汐留の立ち食いそば専門店「そば さやか」は、2025年4月2日より、SNSフォロワー7万人超の人気グルメ漫画家・なぐもさんによる店頭ポスターを発表。

このポスターは、同店の看板メニュー「冷し肉そば」の美味しさと“食べ方の楽しさ”をマンガで表現したビジュアル作品です。

なぐもさんならではの臨場感ある筆致と、「食いしん坊心をくすぐる」味変の提案によって、魅力を最大限に表現しました!

■ポスターのテーマは「食べ方マンガ」

「そば さやか」は、『ラー油香る麺つゆ』と『コシの強い硬めのそば』で汐留エリアで人気を集める行列立ち食いそば店です。

今回のポスターは「冷し肉そば」を、半熟たまご・揚げ玉などのトッピングで“味変”し、最後にはそば湯で締めるまでの流れを、漫画形式でわかりやすく表現した“食べ方ガイド”。

「行列だから気になるけれど、入りづらい」「どう注文したらいいか分からない」「食べ方にコツがある?」と感じていた新規のお客様にもやさしく、食の楽しみ方を提案する作品になっています。

■なぐもさんプロフィール

漫画家のなぐもさんは、食に関する作品を中心に活躍されている日本の漫画家です。

代表作には、コンビニコミック『俺流!絶品めし』(ぶんか社)での連載や、X(旧Twitter)で投稿されていた企画「ごはん図鑑」をまとめた食レポ漫画『ぽに子の食レポごはん図鑑』(現在2巻まで発行)などがあります。

なぐも氏の作品は、美味しそうなイラストと確かなグルメ情報が特徴で、多くのファンから支持を得ています。

■立ち食いそば専門店「そば さやか」について

「そば さやか」は、東京都港区・汐留のビジネス街に店を構える立ち食いそば専門店です。

座席を設けず、立ち食いに特化することで、スピーディかつ高品質な食体験を追求。

ビジネスパーソンを中心に、幅広い層のお客様にご支持されています。

看板メニューの「冷し肉そば」は、コシの強い硬めのそばに、香り高い特製ラー油をきかせた冷たいつゆが絡む一杯。

一度食べたら忘れられない味として、多くのリピーターを生み出しています。

また、黒舞茸天、自分好みにカスタマイズできる豊富なトッピングなど、素材へのこだわりも特長です。

あえてテイクアウトや温かいそばの提供は行わず、「冷し肉そばをその場で味わう体験を提供」というスタイルを貫いています。

SNSや口コミでも話題を集めており、来店客数は日々最多記録を塗り替える勢いで増加中。

都心の立ち食いそばの新たな形として注目されています。

そば さやか テーブル

冷し肉そば

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食レポ漫画家・なぐもが描く店頭ポスター!そば さやか appeared first on Dtimes.