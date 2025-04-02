【G.M.G. COLLECTION 05 機動戦士ガンダム 地球連邦軍ノーマルスーツ兵士】 発売月：6月下旬 予定 受注期間：4月3日10時～ 価格：3,300円 【G.M.G. COLLECTION 06 機動戦士ガンダム ジオン公国軍ノーマルスーツ兵士】 発売月：6月下旬 予定 受注期間：4月3日10時～ 価格：3,300円

「G.M.G. COLLECTION 05 機動戦士ガンダム 地球連邦軍ノーマルスーツ兵士」

メガハウスは、「G.M.G. COLLECTION 05 機動戦士ガンダム 地球連邦軍ノーマルスーツ兵士」および「G.M.G. COLLECTION 06 機動戦士ガンダム ジオン公国軍ノーマルスーツ兵士」を6月下旬に発売する。価格は各3,300円。4月3日10時より全国のホビーショップ、Web通販サイトにて予約受付が開始される。

「G.M.G. COLLECTION」は、ガンダムの世界観から兵隊、兵器、ビークル等に焦点をあてたシリーズ「GUNDAM MILITARY GENERATION（G.M.G.）」より登場した、フィギュアと小物をワンパッケージにした購入しやすい価格のシリーズ。全高約10cmの彩色済み可動フィギュアに、ハンドパーツや小物パーツが付属する。また、パッケージもコレクションしやすいブリスタータイプに変更し展開されている。

今回は第5弾「 地球連邦軍ノーマルスーツ兵士」、第6弾「ジオン公国軍ノーマルスーツ兵士」が登場。

「G.M.G. COLLECTION 06 機動戦士ガンダム ジオン公国軍ノーマルスーツ兵士」

「G.M.G. COLLECTION 05 機動戦士ガンダム 地球連邦軍ノーマルスーツ兵士」

発売月：6月下旬 予定

受注期間：4月3日10時～

価格：3,300円

【商品構成】

・彩色済み完成品可動フィギュア…1体

・小物パーツ付属

【商品サイズ】

全高：約100mm

G.M.G. COLLECTION 06 機動戦士ガンダム ジオン公国軍ノーマルスーツ兵士

発売月：6月下旬 予定

受注期間：4月3日10時～

価格：3,300円

【商品構成】

・彩色済み完成品可動フィギュア…1体

・小物パーツ付属

【商品サイズ】

全高：約100mm

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