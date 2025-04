Metaは2021年に、サングラスブランド「レイバン」と共同開発したスマートグラス「Ray-Ban Stories」を299ドル(約4万4800円)で発売しました。その3倍以上、少なくとも1000ドル(約15万円)を下回ることはない価格になるという新たなスマートグラス「Hypernova」が、2025年のうちに提供される見込みだと、Bloombergが報じています。

How Meta’s Upcoming $1,000+ Smart Glasses With a Screen Will Work - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-01/how-meta-s-upcoming-1000-smart-glasses-with-a-screen-will-workHere’s more of what you’ll see through Meta’s $1,000 smart glasses | The Vergehttps://www.theverge.com/news/641153/meta-hypernova-ray-ban-smart-glasses-priceMeta初のスマートグラス「Ray-Ban Stories」は2021年に登場すると、299ドルという手頃な価格もあってヒット製品となりました。Facebookがレイバンと共同開発したスマートグラス「Ray-Ban Stories」が登場、その使い勝手とは? - GIGAZINEその後、「Ray-Ban Metaグラス」の名前で展開されています。Ray-Ban Metaグラス | Metaストアhttps://www.meta.com/jp/ai-glasses/「Ray-Ban Metaグラス」では写真・動画の撮影やシェア、ビデオ通話、ライブ配信、電話の発信、SMSの送信などを、音声コマンドで行うことができます。また、Meta Viewアプリとの連携で、撮影した写真・動画の表示や保存、設定管理などができるようになっています。「Hypernova」は、右側のレンズを四分割した右下の象限が情報表示スクリーンになっていて、Meta Viewアプリで表示していた画面をスマートグラス内で表示できるようになっているとのこと。また、ジェスチャーコントロールにも対応するそうです。価格は安く見積もっても1000ドルを切ることはなく、1300ドル(約19万5000円)から1400ドル(約21万円)になる見込みだとMetaの関係者は語ったとのこと。発売は2025年内には行われるとみられます。なお、すでにMetaの社内では両方のレンズに情報が表示される「Hypernova2」の開発が進められていて、2027年のリリースを予定しているそうです。