EXILE ATSUSHIが、EXILEの新プロジェクト『PROJECT EXILE』の第11弾として、海外ファンミーティング『EXILE ATSUSHI FANMEETING in HAWAII 2025』を10月に開催する。

(関連:EXILEが煌びやかに届けた“願いの力” MATSU・ÜSA・MAKIDAI登場、ATSUSHI完全復活も宣言されたクリスマスライブ)

ATSUSHIのハワイでのイベント開催は、2013年の『EXILE ATSUSHI SPECIAL SOLO LIVE in HAWAII』以来の約12年ぶり。“いつも温かく応援してくださるみなさんへATSUSHIから感謝の気持ちを込めて”開催される、特別なファンミーティングとのことだ。

ツアー内容には、ATSUSHIがスペシャルゲストとして出演する、EXILEのバンドメンバーでもある佐野健二が率いるKALAPANAの50周年ライブ『EXILE ATSUSHI Special Show case with KALAPANA 50th ANNIVERSARY At Waikiki Shell』『KALAPANA 50th ANNIVERSARY LIVE At Waikiki Shell Special guest:EXILE ATSUSHI』の公演チケットや、『スペシャルディナーショー&アコースティックLIVE』、さらに『1対1の2ショット撮影会』など、ATSUSHIの“心からのおもてなし”が準備されている。

さらに、参加者には『特別記念グッズ』として、オリジナルグッズがプレゼントされる。

チケットはHISオフィシャルツアーにて販売。EXILE OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約での申込みは現在受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)