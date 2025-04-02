この尻を見よ！大漫匠アニメスター、フィギュア「サボりがちなお茶目メイド のぞみ」予約開始初回特典は発光モード搭載の追視アイ仕様差し替え顔パーツ
【サボりがちなお茶目メイド のぞみ 1/6 完成品フィギュア】 2026年1月 発売予定 価格：8,800円
海外メーカー・大漫匠アニメスターは、フィギュア「サボりがちなお茶目メイド のぞみ」の予約受付を開始した。価格は8,800円。発売は2026年1月を予定している。
本商品は、「サボりがちなお茶目メイド のぞみ」の1/6スケールフィギュア。フィギュア本体のほか、椅子、ハイヒール(左)、磁気スイッチが付属する。ハイヒール(左)はフィギュア本体から取り外すことが可能だ。
初回特典として、「差し替え顔パーツ(発光モード搭載の追視アイ仕様)」が付属。ボタン電池を内蔵し、磁気スイッチでタッチすると眼が光る仕様になっている。発光モードは常時点灯モードと呼吸ライトモードの2種。
※電池の品番は未定
◆ 新商品予告- 大漫匠Animester 『SAO』 アスナ チャイナドレス 1/7 フィギュア 予約開始！ (@Animester3) March 26, 2025
「サボりがちなお茶目メイド??のぞみ」 1/6スケールフィギュア
≪??特典??≫
差し替え顔パーツ：磁気スイッチ ハート??ライトアイ
磁気スイッチでタッチすると眼が光る。
2つの発光モード：常時点灯モードと呼吸ライトモードがあります
#メイド #フィギュア pic.twitter.com/HOrcXo9e7H
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