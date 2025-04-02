【サボりがちなお茶目メイド のぞみ 1/6 完成品フィギュア】 2026年1月 発売予定 価格：8,800円

　海外メーカー・大漫匠アニメスターは、フィギュア「サボりがちなお茶目メイド のぞみ」の予約受付を開始した。価格は8,800円。発売は2026年1月を予定している。

　本商品は、「サボりがちなお茶目メイド のぞみ」の1/6スケールフィギュア。フィギュア本体のほか、椅子、ハイヒール(左)、磁気スイッチが付属する。ハイヒール(左)はフィギュア本体から取り外すことが可能だ。

　初回特典として、「差し替え顔パーツ(発光モード搭載の追視アイ仕様)」が付属。ボタン電池を内蔵し、磁気スイッチでタッチすると眼が光る仕様になっている。発光モードは常時点灯モードと呼吸ライトモードの2種。

※電池の品番は未定

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