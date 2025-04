TWICE・GFRIENDと同期！OH MY GIRL、デビュー10周年記念シングルのコンセプトフォト公開

OH MY GIRLが、海を思わせるスペシャルシングルのコンセプトフォトを公開した。

OH MY GIRLは4月2日、公式SNSを通じてスペシャルシングル『Oh My』のグループおよび個人コンセプトフォトを公開し、ファンの期待感を高めた。

公開された写真には、特別な日に特別な仲間とともにデビュー10周年を祝うために集まったOH MY GIRLの姿が収められている。

(写真=WMエンターテインメント)OH MY GIRL

6人のメンバーは、シーフードマーケットを背景に、海を連想させるブルーカラーの衣装で登場し、視線を引きつけた。それぞれの個性を活かしたアクセサリーを組み合わせることで、6人6様の魅力を一層引き立てている。

『Oh My』は、OH MY GIRLが昨年8月にリリースした10枚目のミニアルバム『Dreamy Resonance』以来、約8カ月ぶりに披露するシングルとなる。今回のスペシャルシングルでは、これまでの音楽的歩みを凝縮するとともに、10周年を共に迎える特別な存在であり、最も深い絆で結ばれた「MIRACLE」(OH MY GIRLファン)への真心を込めたメッセージを届ける予定だ。

(写真=WMエンターテインメント)OH MY GIRL

なお、OH MY GIRLは4月9日18時に各種音楽配信サイトにてスペシャルシングル『Oh My』をリリースし、その後、4月19・20日の2日間にわたり、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて単独コンサート「2025 OH MY GIRL CONCERT“Milky Way”」を開催し、デビュー10周年を記念する活動を繰り広げる予定だ。

(記事提供=OSEN)