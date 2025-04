人気映画シリーズ『グランド・イリュージョン』第3作の原題が『Now You See Me: Now You Don't』となることが、米ラスベガス開催の映画見本市「CinemaCon」にて発表された。さらに、シリーズ第4作の製作が決定したこともサプライズ告知されている。米などが伝えた。

『グランド・イリュージョン』は、鮮やかなトリックで大胆な犯罪計画に挑むスーパー・イリュージョニスト・チーム、「フォー・ホースメン」を描く大ヒットシリーズ。2013年の第1作、2016年の続編『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』に続くファン待望の第3作では、「フォー・ホースメン」のメンバーであるJ・ダニエル・アトラス役のジェシー・アイゼンバーグ、メリット・マッキニー役のウディ・ハレルソン、ジャック・ワイルダー役のデイヴ・フランコ、ヘンリー・リーブス役のアイラ・フィッシャーが全員復帰。FBI捜査官ディラン・ローズ役のマーク・ラファロ、マジックの種明かしをする老マジシャン、サディアス・ブラッドリー役のモーガン・フリーマンも復帰する。

CinemaConでは会場限定で特報映像が公開されたようだ。映像ではアイゼンバーグ演じるダニエルが登場し、新世代の悪徳マジシャンにかつての仲間が死んだことを告げ、フォー・ホースメンの解散が示唆されたと伝えられる。

製作ライオンズゲートのアダム・フォーゲルソン会長は第3作の内容に非常に満足していると語り、2025年11月14日のUS公開を待たずしてシリーズ第4作の製作決定も告知。「さらなるマジックを生み出してくれることが楽しみです」と期待を寄せた。

第3作のルーベン・フライシャー監督が4作目も連続で手がける。「本作を監督するのは、私のキャリアの中でも特に楽しかったです。強盗映画とマジックという、僕が大好きな二つの要素の組み合わせです。素晴らしいキャストたちとの仕事も本当に魔法のようでした」とフライシャーもシリーズの魅力に取り憑かれた様子。「もちろん、この調子で続けていきたいと思います」。

『グランド・イリュージョン3(原題:Now You See Me: Now You Don't)』は2025年11月14日US公開予定。日本公開は未定。

