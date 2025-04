【Gift+ アズールレーン ジェーナス フィッティング・ラブ】 11月 発売予定 価格:6,600円

海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift+ アズールレーン ジェーナス フィッティング・ラブ」を11月に発売する。価格は6,600円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりロイヤル陣営所属の駆逐艦「ジェーナス」が、着せ替え「フィッティング・ラブ」の姿で、同社のフィギュアシリーズ「Gift+」で1/8スケールフィギュア化したもの。

片手を全身鏡に添え、少し困ったような恥ずかしげな表情を浮かべるジェーナスの姿を立体化しており、へそ出しセーラー服からのぞく素肌は淡く上気し、脱ぎかけの白いタイツから覗く素足は、軽やかに浮かせたポーズで造形している。

三つ編みの青髪は肩から自然に垂れ落ち、毛先にかけてのグラデーション塗装が透明感を引き立てているほか、全身鏡に映る彼女の姿が、キャラクターの存在感をより際立たせ、リアルで遊び心あふれる仕上がりとなっている。

なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでも、メーカー交換ができない。

「Gift+ アズールレーン ジェーナス フィッティング・ラブ」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/8スケール サイズ:全高 約195mm(専用台座含む) 素材:PVC、ABS、金属

(C)Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.