ボクシング帝拳ジム主催興行「WHO‘S NEXT DYNAMIC GLOVE on U-NEXT」が、4月5日より興行名を「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT」に変更することを2日までに日テレアックスオンが発表した。

「WHO‘S…」は“世界を目指す”スター候補”の発掘を目標に23年4月よりスタート。昨年には“卒業生”の岩田翔吉(29=帝拳)がWBO世界ライトフライ級王座を奪取。今後も、次期世界挑戦を期待される選手が続々と登場する。

新名称としての第1弾となる今月5日の同興行では東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦で王者・波田大和(帝拳)と挑戦者で同級3位・渡辺卓也(DANGAN)が激突。セミファイナルのスーパーフェザー級10回戦には元IBF世界同級王者・尾川堅一(帝拳)も登場する。

「WHO‘S…」の前身となる「ダイナミックグローブ」は1954年に始まり、テレビレギュラー放送は40年以上、興行回数は622回もの歴史を誇る伝説的ボクシング番組。大場政夫、浜田剛史、辰吉丈一郎、西岡利晃、山中慎介など、世界チャンピオンとなった名選手たちの試合を数多く中継してきた。

そんな「ダイナミックグローブ」がU−NEXT独占のライブ配信として2023年4月よりスタート。毎月第1土曜日をベースにライブ配信を行ってきた。さらに「ダイナミックグローブ」の次なるステージとして、世界タイトルマッチを中心に展開する「U−NEXT BOXING」シリーズもスタートした。

配信はすべて見放題で、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴可能。