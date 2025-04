スターバックス コーヒー ジャパンは、2025年4月9日(水)より、サマーシーズンをスタート!

第1弾として登場するのは、「HOTEL STARBUCKS」のモダンクラシカルなバーで、あなただけのために提供される特別な一杯をイメージし、いちごの魅力を存分に引き出した、いわば“いちごを超えたいちご体験”を堪能できる『THE 苺 フラペチーノ(R)』。

いちごの粒の食感、濃厚な果実感、あふれる味わいなど、豊かな体験が待っています☆

スターバックス「THE 苺 フラペチーノ(R)」

価格:Tallサイズのみ

<持ち帰りの場合> 707円 <店内利用の場合> 720円

取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

販売期間:2025年4月9日(水)〜2025年5月27日(火)予定

※ 一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

2025年4月9日(水)、スターバックスのサマーシーズンがスタート!

2025年のサマーシーズンのテーマは「HOTEL STARBUCKS」。

忙しい日々や暑い夏に、特別なホテルで過ごすような非日常空間で、“心を解き放つ贅沢なひととき”をお届けします。

扉を開けば、漂うのは上品ないちごの甘い香り。

まるでモダンクラシカルなバーで味わう一杯をイメージした『THE 苺 フラペチーノ(R)』が登場します。

ひと口飲むと、いちごを頬張ったかのようなジューシーな果実感が広がり、甘みと酸味が絶妙に調和。

いちごの果肉、ジュレ、シード(種)が織りなす贅沢な食感は、まるでいちごそのものを味わっているかのような満足感をもたらします。

さらに、ホイップクリームを混ぜることで、ホテルのデザートを思わせる、濃厚でクリーミーな味わいに変化。

そして、ひと際目を引くのは、完熟いちごのように鮮やかで濃密な赤色!

いちごの豊かな風味がそのまま表現されたフラペチーノ(R)は、見た目にも華やかで、まるで特別なスイーツを味わうかのような高揚感をもたらします。

一杯一杯を丁寧に仕上げるパートナー(従業員)の所作、その瞬間さえも特別な体験へと誘います。

フードにも“いちご”が登場

商品名・価格(表示価格は税込の総額表示となります):

『ストロベリータルト』<お持ち帰りの場合> 560円 <店内ご利用の場合> 570円

『ストロベリードーナツ』<お持ち帰りの場合> 304円 <店内ご利用の場合> 310円

販売期間:2025年4月9日(水)〜終売日未定 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

「HOTEL STARBUCKS」の世界観をさらに堪能できるスイーツとして、『ストロベリータルト』と『ストロベリードーナツ』が登場。

『ストロベリータルト』は、甘酸っぱい大粒のいちご果肉と、やさしい甘さのいちごムースを重ねた、ご褒美のような一品。

いちごフィリングの豊かな風味に包まれながら、タルトのザクッとした食感とともに、口いっぱいに広がるいちごの甘酸っぱさが楽しめます。

『ストロベリードーナツ』は、しっとりもっちりとした生地に、甘酸っぱいいちごソースを閉じ込め、やさしい甘さのいちごコーティング。

さらにいちごのトッピングを散りばめることで、一口ごとにいちごの風味が広がる贅沢な味わいになっています。

『スターバックス コーヒー HOTEL THE ICHIGO店』が4日間オープン&先行販売!

2025年4月4日(金)〜7日(月)の4日間、渋谷(RAYARD MIYASHITA PARK North1F 「or」)にて、“いちごを超えたいちご体験”の世界を楽しめる「スターバックス コーヒー HOTEL THE ICHIGO店」がオープンします。

『THE 苺 フラペチーノ(R)』を4月9日(水)の全国販売に先駆け、4月4日(金)14時より先行販売。

サマーシーズンのテーマである「HOTEL STARBUCKS」の世界観と、“いちごを超えたいちご体験”を表現した特別な空間で、スターバックスが贈る特別な体験をお届け!

ホテリエに扮したパートナー(従業員)が、一杯一杯丁寧に仕上げる『THE 苺 フラペチーノ(R)』

まるでホテルに足を踏み入れたような上質なひとときを演出し、日常から一歩離れ、自分だけの特別な時間へと誘います。

開催概要

イベント名:『スターバックス コーヒー HOTEL THE ICHIGO店』

場所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20−10 RAYARD MIYASHITA PARK North1F 「or」

営業時間:2025年4月4日(金)〜2025年4月7日(月)予定

4月4日(金)は、14:00から先行販売を実施します。

その他 営業時間 11:00〜22:00 (ラストオーダー 21:30)

※悪天候その他やむを得ない理由により、イベントを中止し、または営業時間を変更する場合があります。

販売商品:『THE 苺 フラペチーノ(R)』 Tallサイズのみ

<お持ち帰りの場合> 707円 <店内ご利用の場合> 720円

※なお、お支払いは現金を除くクレジットカード、電子マネー等のキャッシュレス決済のみとさせていただきます(QRコード決済は除く)

※QRコード、スターバックス カード、各種クーポン・チケット類のご利用はできません。

入場料:無料 ※混雑が予想されるため、整理券を配布予定です。

いちごの甘み、酸味、食感、香り、そして美しい赤色など、いちごの魅力を存分に引き出し、いわば“いちごを超えたいちご体験”!

スターバックス「THE 苺 フラペチーノ(R)」の紹介でした。

