【Nintendo Treehouse: Live | Nintendo Switch 2】 4月3・4日 23時~ 放送予定

米任天堂(Nintendo of America)は、「Nintendo Treehouse: Live | Nintendo Switch 2」を4月3日と4月4日の23時(日本時間)に放送する。

この放送では、新ゲームハード機「Nintendo Switch 2」のゲームを対象とするハンズオン映像が届けられる予定。ゲームプレイをフィーチャーした内容になるとのことで、実機プレイの公開が期待される。

なお、現時点では視聴ページなどは案内されていない。

Nintendo Switch 2

Join us on April 3rd and April 4th at 7 a.m. PT each day for a Nintendo Treehouse: Live | Nintendo Switch 2 presentation featuring hands-on gameplay of #NintendoSwitch2 games! pic.twitter.com/gsi0MqyZyZ