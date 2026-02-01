ジュエリーブランド「ケイウノ」が展開する『スター・ウォーズ』コレクションに、「反乱軍」「帝国軍」「ジェダイ・オーダー」のエンブレムネックレスが登場。

いぶし加工で仕上げたシルバー素材でエンブレムが表現された、カジュアルに愛用できるアクセサリーです！

ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「エンブレムネックレス」

価格：各24,200円(税込)

※『STAR WARS』専用のボックスに入れてお渡し（専用ショッパー付属）

素材：シルバー（いぶし加工）

※素材は、シルバー限定です

※シルバー素材には、一点一点手作業でいぶし加工するため、写真といぶし具合が若干異なる仕上りになる場合があります

チェーン：全長50cm（小豆 幅約1.8mm,アジャスター環付き／45cmに調節可）

トップ：タテ約19.3mm（バチカン含む） ヨコ約15.0mm 厚み約2.3mm

販売店舗：ケイウノ公式オンラインショップ

※ケイウノ店舗でのお取り扱いはありません

「ケイウノ公式」サイトはこちら

ジュエリーブランド「ケイウノ」が展開する『スター・ウォーズ』コレクション。

コレクションには、『スター・ウォーズ』に登場するキャラクターやモチーフを取り入れた、ジュエリーに落とし込んだデザインが多数。

エンブレムネックレスは、シルバー素材で「反乱軍」「帝国軍」「ジェダイ・オーダー」のエンブレムが表現されています。

トップ部分はそれぞれ約1.5cmで、普段使いしやすいサイズ感。

くぼみ部分にはいぶし加工を施し、クールなデザインが特徴です☆

Emblem -REBEL ALLIANCE-

帝国と戦う「反乱軍」のエンブレムをデザインした、シルバーのネックレス。

浮彫りのような立体感あるデザインで、象徴的なエンブレムが表現されています。

約1.5cmのペンダントトップは、くぼみ部分にいぶし加工を施したクールな印象。

性別を問わず、カジュアルに身につけられそうなデザインで、「ルーク・スカイウォーカー」や「ハン・ソロ」の仲間になった気分で身につけられそうです！

Emblem -GALACTIC EMPIRE-

「ダース・ベイダー」や「ストームトルーパー」が所属する「帝国軍」のエンブレムをペンダントトップに落とし込んだネックレス。

象徴的なエンブレムが立体的に表現されています。

くぼみ部分にいぶし加工を施したシルバーのネックレスは、カジュアルに身につけられるデザイン。

普段使いしやすいサイズ感とデザインで、さりげなく身につけられるアクセサリーです！

Emblem -JEDI ORDER-

身につければ、一員に加わったような気分になれそうな「ジェダイ・オーダー」のエンブレムをシルバーで表現。

象徴的でかっこいいエンブレムを身につけられるアクセサリーです。

ペンダントトップのエンブレムは立体的になっており、いぶし加工でクールな仕上がり。

チェーンはアジャスター環で調節でき、カジュアルに身につけられます！

『スター・ウォーズ』に登場する、印象的なエンブレムを表現したシルバーネックレス。

ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「エンブレムネックレス」の紹介でした！

「ケイウノ公式」サイトはこちら

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 反乱軍、帝国軍、ジェダイ・オーダー！ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「エンブレムネックレス」 appeared first on Dtimes.