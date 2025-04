【週刊少年サンデー 2025年18号】 4月2日 発売 価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年18号」を本日4月2日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭グラビアには、日向坂46のメンバー、小坂菜緒さんが登場する。表紙では「名探偵コナン」とコラボレーション。また青山剛昌氏のコメントが入ったプレミアムシート(両面)が付録で付いてくる。

巻頭カラーには、壱原ちぐさ氏の「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」が登場。本作監修者の能楽師によるスペシャルインタビュー記事も掲載されるほか、「探偵コナン」新章第1話なども掲載される。

