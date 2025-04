21世紀に入ってからの危機の連鎖、「複合危機」に内在する問題への解決策はいまだ見つかっていない(写真:sogane/PIXTA)

2016年のブレグジット、2022年のロシアによるウクライナ侵攻、さらにはトランプの2度にわたる大統領選勝利の原因は、実は同じものではないだろうか。「エネルギー、グローバル金融、民主主義」という3つの歴史から、政治経済構造の亀裂を分析した新刊『秩序崩壊 21世紀という困難な時代』(ヘレン・トンプソン著)が、このほど上梓された。同書に寄せられた訳者の寺下滝郎氏による「あとがき」を転載する。

西洋近代は「文明の死」に向かうのか

本書『秩序崩壊 21世紀という困難な時代(原題Disorder: Hard Times in the 21st Century)』は、ケンブリッジ大学で政治経済学を講義するヘレン・トンプソン(Helen Thompson)教授の最新作である。





著者には本書のほか、国際経済を分析の中心に据えて民主主義の成功と失敗について考察した『Might, Right, Prosperity and Consent: Representative Democracy and the International Economy 1919─2001(力、権利、繁栄、同意─代議制民主主義と国際経済 1919─2001)』(2008年、未邦訳)がある。

本書の副題にある「困難な時代」は、1854年に週刊誌に連載されたチャールズ・ディケンズの小説『ハード・タイムズ(原題Hard Times: For These Times)』から採られたものである。

19世紀中頃のイギリスで広まった事実偏重主義の教育・社会を批判したこの作品は、ロンドンのはるか北にある架空の工場町コークタウンが舞台である。そこには産業革命期の過酷な状況下に置かれた工場労働者たちの姿が描かれている。

著者はディケンズのこの小説を「石炭を動力源とする産業文明を批判した作品」と捉え、「化石燃料エネルギーが生み出した世界が生態学的、心理学的な負担を増大させるなか、『ハード・タイムズ』は文明の死にたいする予言的警告として立ちはだかる」と評している(Engelsberg Ideas, April 14, 2022)。

それを「文明の死」と呼ぶにせよ、オスヴァルト・シュペングラーの顰(ひそみ)にならって「西洋の没落」と呼ぶにせよ、21世紀に入ってこの方、西洋文明(米英をはじめとする西側諸国)が凋落の途上にあることは否定しがたい事実である。

「21世紀という困難な時代」とは、国際秩序の形成に大きく関与してきたWEST(西洋、西欧、西側)を待ち受ける時代のことであると考えてよいであろう。したがって、本書の分析対象も、アメリカと西ヨーロッパ諸国が中心である。ロシア、中国、トルコ、サウジアラビアなどへの論及もあるが、それらはあくまでも西側との関係においてである。

本書は、地政学(エネルギー)、経済(グローバル金融)、政治(民主主義)という3つの領域を軸に、それぞれの歴史を織り交ぜつつ、経済や政治の変化に関する長期的な物語を提示したものである。

著者は、アメリカとヨーロッパ(特にイギリス、フランス、ドイツ、イタリア)に焦点を当て、現在の私たちが目の当たりにしている経済的・地政学的混乱の多くが1970年代の出来事に起因することを論証している。

1970年代前半のブレトンウッズ体制の崩壊、1973年および1979〜80年の2度にわたるオイルショック、それらを契機とする世界の構造的変化によって、一見安定しているかにみえた冷戦後の国際秩序が21世紀の最初の20年で大きく揺らいできた過程を丹念にたどっている。

「化石燃料」が重要な鍵を握る

21世紀もおよそ四半世紀が経つが、この間、世界的に多大な影響をもたらした災厄が次から次へと連鎖的に起こった。

2001年の9.11とアメリカによるアフガニスタンとイラクへの侵攻、2007年から08年にかけての世界金融危機とその後の大不況、2010年から11年にかけてのアラブの春、2011年から続くシリア内戦、2016年のブレグジット国民投票(イギリスのEU離脱が完了するのは20年末)とドナルド・トランプの米大統領選勝利、さらには20年の新型コロナ・パンデミックの発生に至るまで、気候変動に伴う自然災害や異常気象はもとより、人類社会は歴史学者アダム・トゥーズの言う「複合危機」に苛まれている(アダム・トゥーズ『世界はコロナとどう闘ったのか?─パンデミック経済危機』江口泰子訳、東洋経済新報社、2022年)。

この複合危機にたいして多角的・総合的な分析を試みているのが本書である。

著者の分析の重要な鍵の一つが、原油・天然ガスなどの化石燃料である。「20世紀から21世紀初頭にかけての経済・政治史は、石油と天然ガスの生産・消費・輸送から起こった事態を理解することなしには成り立たない」。

また同時に、資源の枯渇を背景とするグリーンエネルギーへの転換の動きも無視することはできない。

しかしながら、少なくともコロナ前10年間の政治的混乱についてエネルギーだけを論じれば十分というわけにはいかない。政治それ自体が問題を引き起こし、「一種のエントロピー(無秩序因子)をも抱えている」からである。それゆえ「政治秩序を確立し維持しようとする試みは、必ずや将来に秩序崩壊の種を残すこととなるのである」。

本書は3つのパートからなっており、以下、順を追って概要を説明する。

「アメリカ」対「EU・中国連合」へ

第I部「地政学」では、エネルギー(原油・天然ガス)が大西洋を挟んだ米欧の同盟関係の形成にいかなる影響を与えたのか、それと同時にアメリカとそのヨーロッパのパートナー諸国とのあいだの相反する利害関係がいかにして生まれてきたのかについて考察する。

第二次世界大戦前の中東産原油をめぐる争奪戦を経て、戦後アメリカはヨーロッパ諸国による中東油田へのアクセスを保証した。

エネルギー問題専門家のダニエル・ヤーギンはこの契約を「戦後の石油秩序」と呼んでいるが、その秩序たるや、かなり心もとないものであった。

アメリカはペルシャ湾に軍事的プレゼンスを持たない代わりに、イギリス帝国やイラン国王レザー・シャー・パフラヴィーといったひ弱な代理人に頼っていた。こうした秩序は基本的に不安定を免れず、「重大な地政学的危機が勃発し、その影響は後々まで尾を引くこととなる」。

1956年のスエズ危機や73年と79〜80年のオイルショックなどの混乱を経て、ヨーロッパの指導者たちはアメリカにエネルギー供給の保証を期待することなどできないと痛感する。

かくして1960年代から90年代にかけて、ヨーロッパ諸国はエネルギー安全保障の観点から、ソ連(後にロシア)からのエネルギー輸入に傾斜していき、2000年代にはその依存度は一層強まる。しかしながら、「ロシアのエネルギーは、トルコをめぐるEUとNATOの亀裂をいたずらに悪化させ」、ウクライナの問題とも結びついていく。

2000年代後半、アメリカではシェール革命(シェールオイル・シェールガスブーム)が起こり、国内の石油・天然ガス生産量は飛躍的に増加した。オバマ政権はシェールブームを追い風に中東からの戦略的撤退を模索していたが、挫折する。サウジアラビアによるイエメン軍事介入への後方支援を余儀なくされたからである。

アメリカとロシアがヨーロッパのエネルギー市場へのアクセスをめぐって直接競合する一方、エネルギー大国として復活したアメリカと世界最大のエネルギー輸入国である中国とのあいだの軋轢も激しくなる。

「気候変動の地政学はいまや、米中対立とそのヨーロッパへの影響とも絡み合っている」と著者は指摘する。「化石燃料を大量に輸入するEUと加盟各国が、世界最大の石油・天然ガス生産国であるアメリカよりも世界最大の炭素排出国である中国を気候問題でパートナーとみなすなら、環境問題への野心は米欧のエネルギー関係をさらに不安定にする可能性が高い」。

第局堯峽从僉廚任蓮▲屮譽肇鵐Ε奪座寮の終焉、ユーロダラー市場、為替相場メカニズム(ERM)、単一通貨ユーロ、中国の経済的台頭、ユーロ危機、一連の量的緩和(QE)、「一帯一路」とヨーロッパ諸国の分裂などについて説明する。

「ここはもうカンザスじゃない」

第4章の表題「ドルはわれわれの通貨だが、それはあなた方の問題だ」は、「アメリカがインフレを輸出している」というヨーロッパ諸国からの批判を受け、当時リチャード・ニクソン政権の財務長官であったジョン・コナリーが言い返した言葉である。

ニクソンが1971年にブレトンウッズ体制からの離脱を表明後、2度のオイルショックの余波を受け、ユーロダラー市場を通じたドル取引が爆発的に増加した。かくして、ドルは事実上の国際基軸通貨となり、アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)はその流動性手段を通じて「最後の貸し手」としての地位を飛躍的に高めた。

アメリカ主導の金融システムが安定した時期を、後にFRB議長となるバーナンキが2004年に「大いなる安定」と呼んだが、それは構造的な脆弱性をはらんでいた。中国によるドル消費は、アメリカによる中国製品の消費に匹敵し、中国の継続的な成長と原油価格の恒常的な安値への期待に支えられていた。

08年に原油価格が急騰した際、FRBは利上げで対応したが、結果的にアメリカ国内のサブプライム住宅ローン市場の崩壊を加速させ、07年から08年にかけての世界金融危機を助長することとなった。

金融危機後の金融秩序はFRBのゼロ金利政策によって維持され、アメリカのシェールブームによって安価なエネルギーが供給された。FRB金利のわずかな動きが世界経済に影響を与え、アメリカの中央銀行を予期せぬ高みへと押し上げ、「FRBがつくり上げた世界」として新たな世界秩序が構築されたのである。

FRBの行動は「地政学的に緊張感のある金融・通貨のヒエラルヒーを生み出し」、「3つのQEプログラムと7年におよぶゼロ金利政策によって、通貨・金融環境はそれ以前の状況から一層かけ離れたものとなった」。

まさに「ここはもうカンザスじゃない」(第6章の表題)である。これは『オズの魔法使い』に出てくる言葉で、カンザス州の農場に暮らしていた主人公の少女ドロシーが飼い犬トトとともに竜巻に巻き込まれ、家ごと「オズの国」に吹き飛ばされてしまったときに発したセリフである。

「カンザス」とは住み慣れた土地や環境のことであり、このセリフは自分たちが突如として慣れない環境や状況に置かれたことへの戸惑いを表している。

その後、QE3は2014年10月で終了し、ゼロ金利政策は15年末に解除されるが、このFRBの政策転換によって地政学的に最も大きな影響を受けた国がウクライナであった。

民主主義の危機がもたらしたトランプ勝利

第敬堯嵬閏膽腟狙治」では、第二次世界大戦後の世界で国民国家が直面する経済的課題を起因とする、アメリカとヨーロッパにおける自由民主主義の危機について検証する。

その際、著者はポリュビオスの国制循環論に依りつつ、あらゆる「統治形態はそれ自体の過剰によって崩壊する」とし、民主主義の過剰、貴族主義の過剰がもたらす弊害について説明する。「代議制民主主義は、時とともに貴族主義の過剰を増幅させる傾向が強い」と述べる一方、「民主主義の過剰が時とともに民主主義の解体につながる最大の原因は債務である」としている。

第敬瑤砲いて特に重要な点は、債務、税制、移民、ナショナリズムなどによって特徴づけられる世界を代議制民主主義と調和させることの難しさである。

代議制民主主義は、往々にして国民国家や超国家組織の政策意思決定において「制約(constraints)」として作用する。

経済的国民意識としての「経済的ネイションフッドが空洞化するにつれて、民主主義諸国には、過去の歴史的経験から得られた「人民」という特別な観念が残され、それに付随して、移民との関係やアメリカでいまだに残る奴隷制の遺産との関係で、種々の複雑な問題が生じた」と著者は説明する。

資本や労働力の自由な移動、EUのような国境を越えた統治の実験などによって、戦後の国民国家はその境界が曖昧となり、それを維持することがますます困難となってきた。

こうした危機が2016年のブレグジットとドナルド・トランプの大統領選勝利をもたらしたと言える。

トランプは「制限的なアメリカのネイションフッド」という遺産を利用し、非正規移民(不法移民)と国境という重大な問題を持ち出して、アメリカの白人ナショナリストの支持を固めた。

アメリカの政治システムにおいて顕在化した分断は、ブレグジットをきっかけにイギリスを襲った分断の合わせ鏡である。

それはまた、政治的連合体がその意思として選挙での敗北を受け入れる「敗者の同意」が弱まりつつある傾向の反映であり、著者はそれを経済的ネイションフッドの崩壊の産物と捉えている。

本書の結論では、2010年代に混乱が生じた原因の多くが1970年代に起因することを改めて指摘し、エネルギー、金融、政治の相関的な動きを歴史的にたどっている。

後半部では、気候変動問題を背景として唱えられてきたエネルギー革命、グリーンエネルギーの問題が論じられる。

欧米でエネルギー転換をめざす政治家や投資家たちは、「まだ発明されていない技術を活用すれば、現在の物質的条件の多くを従来とは異なるエネルギー源で再現できるはずだ」と主張する。

しかしながら、脱炭素化を軸とする「エネルギー革命」なるものは、「レアアース(希土類)のような潜在的に希少な物質だけでなく、それが取って代わろうとしている化石燃料エネルギーの投入にすっかり頼りきっている」のが現実である。

「神々の黄昏」と民主主義の終焉

著者はまた、「技術による救済という観念と、逃れがたき『神々の黄昏』とのあいだを右往左往しながら駆け足で先を急ごうとするのは、絶望的な対応というほかない」と述べる。ここにいう「神々の黄昏」とは、化石燃料エネルギーの枯渇、ひいては人類社会の終焉の謂であろう。

1967年6月に第三次中東戦争(六日戦争)が勃発したとき、産油国は増産によってこれに対処した。その結果、石油の供給不安がなくなり、むしろ過剰供給が問題となる状況が生じた。

当時、イギリス石炭委員会の経済顧問であったE・F・シューマッハーは石油の有限性を説き、「燃料の神々の黄昏は、遠い将来のことではない」と述べて、中東産原油への依存に警鐘を鳴らした(ダニエル・ヤーギン『石油の世紀─支配者たちの興亡』下巻214〜217頁)。

トンプソン教授は、「生物圏もエネルギーの利用もともに限界があるが、人類はそれに立ち向かわなくてはならない」とし、「気候変動とエネルギー消費をめぐって起こりうる争いが民主主義体制を不安定化させるなか、そうした限界のなかでいかにして民主主義体制を維持するかが、今後10年間の中心的な政治課題となる」とみている。

「2022年以後──戦争」は、ペーパーバック版で追加された章である。ハードカバー版が出版された日に起こったウクライナ・ロシア戦争以後まで分析の範囲を広げている。著者はこの戦争の軍事的展開を追うのではなく、エネルギー地政学的な影響分析に重点を置いている。

留意すべきは、ウクライナ・ロシア戦争はヨーロッパにエネルギー問題を引き起こした原因なのではなく、むしろこの戦争によって「エネルギー貿易の流れの地理的パターンが崩れはじめる前からすでに存在していた供給面の制約が〔中略〕顕在化した」にすぎないという認識である。

著者はまた、ヨーロッパにとってのエネルギーの未来を展望し、市民のエネルギー意識が高まれば、「気候変動に立ち向かうことで誰もが利益を享受できるようになる一方、個人輸送の電化と化石燃料価格の高騰によって常に不平等が生じるという矛盾をあぶり出すことで、西側民主主義諸国を貴族主義の過剰に深く陥らせる可能性が高い」と指摘している。

国としての政治的独立

ここで、本書の鍵となる語の一つ「ネイションフッド(nationhood)」について補足して説明しておきたい。それは「国民という観念、あるいは国民存在。国柄(という意味での国体)、国民性、国民の地位、独立国家(の地位)、帰属意識の対象としての国民/国家などの意味を持つ」言葉である。

「ネイション(nation)」は、基本的に「国民」「国家」を意味する両義的な語であるが、文脈に応じて「国民」の意味が強かったり「国家」の意味が強かったりする(ただし、両義は排他的なものではない)。本書では、概ね「国民」の意味で用いられている場合が多い。また「フッド(-hood)」は、一定の状態・性質などを共有する集団・集合体を表す接尾辞である。

西部邁著『ナショナリズムの仁・義』(PHP研究所、2000年)は、ネイションフッドを「ネーション・ステートの別名」であるとしている。「それは、直訳すれば『国柄』という意味の言葉であるが、実際は『国としての政治的独立』をさすとされている。つまり、何ほどか目立った国柄を示す人々の集まりは政治的な独立体を形作るのが普通であるということだ。

我が国の概念語でいいかえると、国体は政体の形成を促し、政体は国体の裏づけを必要とするのである」(37頁)。さらに「ネーション(国)という言葉には文化的な意味が籠もらずにはいない。だからネーションフッドは、ネーション・ステート(国・家つまり国民・政府)の基本的な骨格を意味するとしてよい」(175〜176頁)と説明している。

ネイションフッドについては、この解釈が的確であり妥当と考えるが、本書の文脈に沿っていえば、著者が「ネイションフッド」の語を用いる場合、基本的にこれを「国民としての一体感」もしくは「国家としての一体性」と捉えるのがよいように思う。

したがって、「アメリカ(イギリス、フランス)のネイションフッド」は、「アメリカ(イギリス、フランス)国民としての一体感」と解するのが適切である。また「経済的ネイションフッド」も、「経済的国民としての一体感」もしくは「経済的に一体となった国民」と解するのがよいであろう。

なお邦訳では、基本的にネイションを「国民」、ピープルを「人民」というふうに訳し分けたが、後者は単純に(国籍とは無関係な)「特定の社会・国家に属する人びと」を意味し、そこに左翼的含意はないものと了解されたい。

日本も巻き込まれる複合危機

本書は米欧近現代史の多角的な分析の書として時宜を得、知的洞察に富むものである。

アメリカの中東外交とヨーロッパ政策、EUとユーロ圏のズレ、EUとNATOの不調和、ヨーロッパ諸国間の軋轢、それらの基底に横たわるエネルギー安全保障、これらの複雑に絡み合う問題を見事に剔抉した著者の手腕には舌を巻くほかない。

結局のところ、米ソ冷戦後に出現した(かにみえた)アメリカの一極支配、アメリカ主導のリベラルな国際秩序なるものは幻像にすぎなかったのである。

21世紀に入ってからの危機の連鎖、かかる複合危機に内在する問題への解決策はいまだ見つかっていない。著者も尤もらしい処方箋を安易に示すことはしていない。

大事なのは処方箋ではなく、複合危機の起源および経緯を精確に理解すること、秩序の底が抜けた世界の状況(そこに当然日本も巻き込まれる)をたじろぐことなく凝視することである。

そう悠長にしてはおれない。日本だけが安穏としていられる日々は、遠からず過去のものとなるにちがいないからである。

(寺下 滝郎 : 翻訳家)