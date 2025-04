タリーズで″バタービール風味のドリンク″が登場！「ハリー・ポッター」の名シーンの再現も...

タリーズコーヒージャパンは、2025年4月2日から「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」を期間限定で販売します。

ビジュアルを再現したかわいいミニチャームも販売

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画「ハリー・ポッター」シリーズとコラボしたメニューが登場。

今回はシリーズに登場する「バタービール」からインスパイアされたフローズンドリンクを展開します。

バタービールは「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」で初めて登場。バタースコッチとショートブレッドのような風味で、世界中のファンに愛されています。

カップに直接口を付けて飲めば、作中の名シーンも再現できます。

・ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク

キャラメル風味のシェイクにエスプレッソのほろ苦さをプラス。とろっとした甘いホイップを泡に見立てて、見た目でもバタービールを表現しています。なめらかな口あたりに甘い香りが広がり、エスプレッソの程よい苦みがアクセントになっています。

コラボレーション限定のデザインカップで提供。Tallサイズのみの展開です。

価格は740円。

・ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム

「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」と一緒に購入できる、「ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム」も登場。バタービールがそのまま小さくなったようなビジュアルのキーホルダーで、カバンやポーチに付けて楽しめます。

コラボレーション限定のデザインカップや、シュワシュワとした液体と白い泡を再現しています。

「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」1杯につき、1100円で購入できます。

4月2日のみ1人2個までの購入制限があります。

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部