さっくりとした食感！ブルボン「アルフォートミニチョコレートショコラサブレ」

ブルボンは、バターとカカオが香るサブレとチョコレートを組み合わせた「アルフォートミニチョコレートショコラサブレ」を2025年4月1日(火)より販売中です。

ブルボン「アルフォートミニチョコレートショコラサブレ」

内容量 :12個

発売日 :2025年4月1日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

「アルフォートミニチョコレートショコラサブレ」は、ココアパウダーとカカオマスを練り込み、発酵バターをたっぷり加えて焼きあげたサブレと、カカオ香るチョコレートを組み合わせています。

ひとくち食べるとさっくりとした食感とカカオの風味が広がる、ちょっと贅沢なアルフォートミニチョコレートです。

