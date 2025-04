テレビ視聴データの新潮流！TVS REGZA「都道府県単位・市区町村単位の視聴データ」レポート

TVS REGZAは、全国400万台超のテレビ「レグザ」のユーザーから許諾を得たうえで収集する視聴データを活用し、生活者のテレビ利用の変化、番組・CMごとの視聴人数、動画配信サービスの視聴動向など、各種視聴データの分析を行っています。

TVS REGZA「都道府県単位・市区町村単位の視聴データ」レポート

TVS REGZAは、全国400万台超のテレビ「レグザ」のユーザーから許諾を得たうえで収集する視聴データを活用し、生活者のテレビ利用の変化、番組・CMごとの視聴人数、動画配信サービスの視聴動向など、各種視聴データの分析を行っています。

今回、テレビ機器データの大規模サンプルという特長を活かし、テレビ視聴調査の業界標準よりも粒度の細かいデータである「都道府県単位・市区町村単位の視聴データ」に関するレポートを無料公開しました。

特長1:テレビ販売シェアトップ

特長2:視聴者プロフィール

特長3:都道府県・市区町村

●レポートの詳細と閲覧方法

このレポートでは、東名阪エリアの都府県・市区町村単位のテレビ視聴を分析し、エリアごとの特徴や視聴動向を明らかにしています。

【レポート概要】

東名阪エリア:都府県ごとのテレビ視聴傾向

東名阪エリア:市区町村ごとのテレビ視聴傾向

東京都と埼玉県の視聴番組比較

