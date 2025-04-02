１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．２０ドル（－０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１４６．０ドル（－４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４１５．８セント（－２９．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４０．５０セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６１．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３４．２５セント（＋１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１０．７８（＋１．４８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．２０ドル（－０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１４６．０ドル（－４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４１５．８セント（－２９．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４０．５０セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６１．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３４．２５セント（＋１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１０．７８（＋１．４８）
出所：MINKABU PRESS