・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７１．２０ドル（－０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１４６．０ドル（－４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４１５．８セント（－２９．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４０．５０セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６１．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３４．２５セント（＋１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３１０．７８（＋１．４８）

出所：MINKABU PRESS