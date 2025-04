英語のリスニング力を向上させるにはどうすればよいか。最速英語習得の専門家である川あゆみさんは「『なぜ聞き取れなかったか』の理由を見つけ出し、どう克服するかを考えることが必要だ。自分のつまずきポイントを把握するには実践ワークが効果的だ」という――。

※本稿は、川あゆみ『英語が日本語みたいに出てくる頭のつくり方』(日本実業出版社)の一部を再編集したものです。

最短でスムーズに聞き取れるようになる秘訣は、「分解して学ぶこと」です。分解することで、英語のつまずきポイントを具体的に把握できるようになります。

あなたは英語を聞き取れなかったとき、その理由を深掘りせずに「聞き取れた」「聞き取れなかった」の2択で片づけていませんか?

それでは、自分がつまずいているポイントが曖昧なままになってしまいます。

私のスクールに通っているユウスケさんという受講生は、リスニングのトレーニングを何度も受けたものの、実際の英語の会議では相手の早口やなまりが原因でまったくついていけないと感じていました。

彼のリスニング力について詳しく確認してみると、「聞き取れない」という表現の奥に、じつは、「知っている単語でも理解に時間がかかる」「英語を英語のままとらえるのに慣れていない」「速い会話のスピードについていけない」などの課題がありました。

実際に海外の方とコミュニケーションをとると、「英語を話せない」ことよりも「リスニングができない」ことに悩む人が多い傾向にあります。自分の言いたいことはなんとか伝えられても、聞き取りとなると、相手の話すスピードやアクセント(なまり)、使われる単語や文法、内容など相手に依存することが多くなります。

そのため、うまく聞き取れず、会話に思うように参加できないという事態が起こるのです。

よくある「リスニング」の学習法では、まるでテストのように「聞き取れた」「聞き取れなかった」の2択で判断し、正解すれば安心し、間違っていたら解説を読んで理解し、次の問題に進む。

多くのリスニング学習がこのパターンの繰り返しです。

しかし、効果的にリスニング力を向上させるには、まず、スクリプトをしっかり読むことからはじめましょう。

スクリプトを読むことで、どの部分でつまずいたのかを具体的に把握するのです。そうでなければ、いつまでもリスニングの課題が曖昧なままで、つまずいている部分を改善することができません。

表層的な結果ではなく、「なぜ聞き取れたか」「なぜ聞き取れなかったか」の理由を見つけ出し、どう克服するかを考えることです。

最短・最速で英語を習得するために、次の実践ワークで、まずは、自分のつまずきポイントを把握しましょう!

ここで読者のみなさんも、自分がどのようなところで聞き取りにくさを感じているのかを把握してみましょう。リスニングは解決策が見えづらいのですが、分解していくと確実に向上します。

逆説的な言い方になるかもしれませんが、聞き取れるようになるためには、「聞き取れなかった瞬間」を大切にしてください。そのとき、どの単語や文の構造でつまずいたのかを深く振り返って分析し、自分に合ったトレーニングを進めていくことが、リスニング力アップのカギになるのです。

音声を聞いた後にスクリプトを確認して、課題だと感じる項目にチェックを入れてみましょう。

リスニングの内容や場面、話し手の話し方によって、チェックが入る箇所が変わることがあります。リスニングでつまずいたときは、いつでもこのリストに戻ってきてください。その都度、分解して、解決策を考えていきましょう。

A Busy Morning

I woke up late and had to rush to work. I didn’t have time for breakfast,so I skipped it.

On my way to the station, I realized I’d left my phone at home.

I ran back, grabbed my phone, and made it to the train just in time.

On the train, I reviewed my notes for the morning meeting. Luckily, the meeting went well, but at the same time, I was starving and really needed to eat.

忙しい朝

朝寝坊して、急いで仕事に行かなければならなかった。朝ごはんを食べる時間がなかったので、朝食は抜いた。駅へ向かう途中で、スマホを家に忘れてきたことに気づいた。急いで家に戻り、スマホをつかんで、ギリギリで電車に間に合った。電車の中で、朝の会議のためにノートを見直した。幸い、会議はうまくいったが、同時にお腹がペコペコで、本当に何か食べる必要があった。