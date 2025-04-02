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A Busy Morning
I woke up late and had to rush to work. I didn¡Çt have time for breakfast,so I skipped it.
On my way to the station, I realized I¡Çd left my phone at home.
I ran back, grabbed my phone, and made it to the train just in time.
On the train, I reviewed my notes for the morning meeting. Luckily, the meeting went well, but at the same time, I was starving and really needed to eat.
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