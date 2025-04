FANTASTICSメンバーが考える「自分の強み」。佐藤大樹のまさかの回答にメンバーから総ツッコミ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』第5回のゲストは田村淳!テーマは「芸能界を生き抜く上で大事なこと」

FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』の第5回が、4月8日、日本テレビ系にて放送される。

この番組は、FANTASTICSが本人役で登場し、時代を作った豪華レジェンドゲストから様々なカルチャーを学ぶシチュエーションコメディの第5弾。

第5回のゲストは、田村淳。独自の感性を武器に第一線で活躍し続ける田村から「芸能界を生き抜く上で大事なこと」を学ぶ。

今回は田村自身がプレゼン資料を制作。影響を受けた幼少期の母親の言葉や、バンドマンを目指した思春期を回想。また、お笑い芸人を目指すきっかけとなったある大物アーティストとの衝撃のエピソードを語る。

さらに「コンプライアンス」に抗っていた時代のテレビ企画の話が続々登場。「思いっきりビンタ」「浮気現場に突入」「ヤバイ人にインタビュー」など、ぶっ飛んだ内容にメンバー驚愕。そんな大胆な田村が価値観をぶっ壊されたというテレビ企画とは!?

そして自分の強みは「行動力」という田村からの「自分の強みって自分で知ってる?」という問いに真剣に答えるメンバーたち。澤本夏輝が「料理」、瀬口黎弥が「コミュニケーション能力」などそれぞれが自らの得意なものを発表していくなか、全員がツッコミを入れた佐藤大樹のまさかの答えとは?

■『BACK TO THE MEMORIES PART5』に片桐仁の出演が決定!

FANTASTIC 6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)が、芝居・大喜利・かくし芸、懐かしい名曲まであらゆるエンターテインメントに挑むライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART5』。

2025年は、6月より大阪・神奈川・愛知・新潟・熊本の5都市で全20公演を上演。主演を木村慧人が務めることが3月25日の放送で発表された。

そして、メンバーとドラマで共演経験のある俳優・水野美紀の出演に加えて、このたび片桐仁の出演が決定。チケットは、4月1日15時から4月7日23時まで、プレイガイド・ticketbookにて先行抽選予約を受け付け中だ。

さらに、オフィシャルグッズ「フォンタブ」が販売決定。4月13日23時59分までTEAM HI-AXにて受注販売受付中だ。

番組情報

日本テレビ『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』

04/08(火)25:04~ ※第5回

他、各ネットワーク局でも放送(放送日時の詳細は番組サイトまで)

※TVer、日テレTADAで地上波放送後に見逃し配信スタート

※オンラインサロンTEAM HI-AXで完全版を配信

出演:FANTASTICS(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

ナビゲーター:マイケル富岡

ゲスト:田村淳

『BACK TO THE MEMORIES PART5』公式サイト

https://fantastage.com/

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff5/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168