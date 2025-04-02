　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万5720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39240.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39223.45円　　ボリンジャーバンド3σ
38987.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38534.30円　　ボリンジャーバンド2σ
38527.47円　　75日移動平均
38493.35円　　200日移動平均
37845.15円　　ボリンジャーバンド1σ
37156.00円　　25日移動平均
37000.00円　　一目均衡表・基準線
36550.00円　　一目均衡表・転換線
36466.85円　　ボリンジャーバンド-1σ
36284.00円　　5日移動平均
35777.70円　　ボリンジャーバンド2σ
35720.00円　　2日夜間取引終値
35624.48円　　1日日経平均株価現物終値
35088.55円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース