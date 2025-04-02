日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万5720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39240.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39223.45円 ボリンジャーバンド3σ
38987.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38534.30円 ボリンジャーバンド2σ
38527.47円 75日移動平均
38493.35円 200日移動平均
37845.15円 ボリンジャーバンド1σ
37156.00円 25日移動平均
37000.00円 一目均衡表・基準線
36550.00円 一目均衡表・転換線
36466.85円 ボリンジャーバンド-1σ
36284.00円 5日移動平均
35777.70円 ボリンジャーバンド2σ
35720.00円 2日夜間取引終値
35624.48円 1日日経平均株価現物終値
35088.55円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39240.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39223.45円 ボリンジャーバンド3σ
38987.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38534.30円 ボリンジャーバンド2σ
38527.47円 75日移動平均
38493.35円 200日移動平均
37845.15円 ボリンジャーバンド1σ
37156.00円 25日移動平均
37000.00円 一目均衡表・基準線
36550.00円 一目均衡表・転換線
36466.85円 ボリンジャーバンド-1σ
36284.00円 5日移動平均
35777.70円 ボリンジャーバンド2σ
35720.00円 2日夜間取引終値
35624.48円 1日日経平均株価現物終値
35088.55円 ボリンジャーバンド3σ
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