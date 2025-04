日ハムベンチ裏に刻まれてる言葉…長嶋茂雄、M・ジョーダンと継承されて来たプロスポーツ界の金言とは

中華料理店でインタビュー

雑誌編集者として30数年過ごし、取材の過程で多くの方に貴重なお話を聞かせていただいたが、そのなかには、何年経ってもそのときの情景とともに思い起こされる印象的な言葉がある。

なかでも、日本プロ野球界のスーパースター・長嶋茂雄さんの言葉は、その後の顛末と共に特に印象深く記憶している。

長嶋さんが現役を引退したのは1974(昭和49)年。51年も前のことになる。50歳以下の世代は生まれておらず、スーパースターと言われてもピンとこないかもしれないが、今のプロ野球の隆盛をもたらした最大の功労者であることはまちがいない。

1936(昭和11)年、日本職業野球連盟が創立されてから89年になるが、明治初期にアメリカから野球が伝来して以降、昭和20年代まで圧倒的人気を誇っていたのは、六大学野球であり、甲子園大会(全国中等学校優勝野球大会→全国高等学校野球選手権大会)だった。

それが、1958(昭和33)年、既に六大学の大スターだった長嶋さんが巨人に入団し、あわや三冠王という活躍を見せると、プロ野球は一気に観客動員を増やして人気の上でも六大学野球を逆転する。

長嶋さんのチャンスに強いバッティングと華麗な守備は、高度成長期に普及したお茶の間のテレビの前に大人たちを釘付けにし、背番号3に憧れた子供たちはみなYGマークの帽子を被るようになった。

1959(昭和34)年の天覧試合におけるサヨナラホームランに象徴されるように、長嶋さんはここぞというときに必ず打ってくれたという印象を持つファンは多い。

では、なぜ長嶋茂雄はあれほどチャンスに強かったのか?

その疑問をご本人にぶつけるチャンスが巡って来たのは、長嶋さんがジャイアンツで二度目の監督に就任した年の翌年、初めて日本一の栄冠を手にする年のシーズン中だった。

インタビューの場所は、横浜中華街の老舗・聘珍楼の最上階の個室だった。

長嶋さんは中華料理が好きらしく、シーズン中にインタビューを受けるときには、横浜スタジアムの試合前では聘珍楼、東京ドームでは後楽園飯店と決まっていた。

目をつぶってフリースローをしたジョーダンの意図

チームも好調とあって、長嶋さんは終始上機嫌。インタビューのあと、雑談のなかでくだんの質問をぶつけてみた。

「長嶋さんはなぜあれほどチャンスに強かったんでしょう? チャンスやピンチで緊張して失敗する選手も多いと思うのですが」

「チャンスだからピンチだからといって緊張することはありませんでしたね。最大の関心事は試合に勝つことですが、同じくらい意識していたのは観に来てくれているファンに楽しんでもらうことです。

ぼくは、17年間、シーズン130試合とオープン戦、オールスター戦、日本シリーズを含めれば、約2500試合をプレーしてきました。

ぼくにとって1試合はその2500分の1に過ぎませんが、その日のお客さんの中にはそれが一生に一回の観戦だという人がいるかもしれない。ぼくはそんな人こそ楽しませたいと夢中でプレーしていました。だから緊張しているヒマなんてありませんでしたよ」

そう言って長嶋さんはにっこり笑った。

「観戦が一生に一度かもしれないファンのために夢中でプレーする」

確かに、人は自分のためよりも、誰かのための方が頑張れると言うじゃないか。

インタビューの主旨とは外れる話だったので記事にすることはなかったが、だからチャンスに強かったのかと納得できる言葉だった。

それが、強烈な印象となったのは、2年後のことだった。

1996(平成8)年10月、マイケル・ジョーダンにインタビューできることになり、喜び勇んでシカゴまで飛んだ。

シカゴ・ブルズが本拠地ユナイテッド・センターでアトランタ・ホークスを迎え討つプレシーズン・マッチを観戦後、ロッカールームでインタビューできることになっていた。

試合は、ジョーダンと共にチームを引っ張るスコッティ・ピッペンとデニス・ロドマンが休場していることもあり、ホークスが一方的なリードのまま、第4クオーター終盤を迎えていた。

その日、我々の席は、ブルズから海外メディアへの好意なのか、バスケットゴールのすぐ後ろの席が用意されていた。

試合終了直前、ファールを受けフリースローを得たジョーダンは、我々の目の前で、なんと目をつぶってシュートしたのだ。

試合終了後、巨人たちが居並び、身長177cmの自分が小人になったように感じるNBAのロッカールーム。目の前にはあのスーパースター、マイケル・ジョーダン。極度に緊張していたのだが、どうしても聞きたくて、インタビューの最後に聞いてみた。

「どうして目をつぶってフリースローしたんですか?」

「試合終了まで2分を切って、大差で負けていた。そこでフリースローを決めても勝敗は決している。ただ決めても面白くないだろ。だから目をつぶってやったんだ。僕はこれまで11年間1000試合近くもプレーしてきた。でも、今日、プレシーズン・マッチとはいえ、僕のプレーを見るのは初めてというお客さんがいたかもしれない。そういう人をなんとか楽しませたかったのさ」

ジョーダンは「気づいてくれた人はほとんどいなかったから失敗だったかな」と笑っていたが、日米のスーパースターから飛び出したほぼ同じ主旨の言葉に、私は深い感銘を受けていた。

ディマジオの言葉を掲げる日本ハム

ああ、これが本物のプロスポーツ選手なのかと。

彼らは、勝つことと同等にファンを楽しませることを熱望している。

プロスポーツを根底から支えてくれるファンの大切さを心底理解しているのだと。

実は、この二人のスーパースターが残してくれた言葉には、細部は微妙に違っているが、オリジナルがある。

メジャーリーグ史上屈指のスーパースターで、ニューヨーク・ヤンキースの看板打者だったジョー・ディマジオが残した言葉だ。

There is always some kid who may be seeing for the first time. I owe him my best.

(自分のプレーを初めて目にする子供が、今日も球場のどこかに必ずいる。その子のために、ベストを尽くさねばならない。)

ディマジオは、ベーブ・ルースが引退した翌年、1936年にヤンキースに入団した。第二次大戦中に兵役についた3年間を除き13年間プレーして、首位打者、打点王、本塁打王を各2回、シーズンMVPを3回獲得し、その間、ヤンキースはワールドシリーズを9回制覇している。56試合連続安打はいまだに破られていない記録だ。

アメリカの文豪、ヘミングウェイの名作『老人と海』では、主人公の老漁師の会話の中に、彼がディマジオの大ファンだと思わせるセリフが何度も出てくる。

ダスティン・ホフマンの出世作となった映画『卒業』のために、ポール・サイモンが作詞・作曲した曲『ミセス・ロビンソン』には、ディマジオの不在を嘆く言葉がある。

そういえば、長嶋さんは子供の頃からディマジオのファンだったらしい。長嶋さんは終戦の年に小学校4年生、娯楽の少なかった終戦直後の日本で長嶋少年は野球に夢中になった。当時、誰よりもファンを愛し、ファンに愛されたメジャーリーグのスーパースターに憧れ、その言葉が深く心に残ったのだろう。

そして今、このディマジオの金言を、本拠地球場に掲げている球団がある。

その球団は、北海道日本ハムファイターズ。

2023年にオープンしたエスコンフィールドHOKKAIDOのロッカールームからベンチに向かう際に通る、ベンチ裏の壁にこのディマジオの言葉が刻まれている。

ファイターズの選手たち、新庄監督とスタッフたちは、必ずこの言葉を目にして、ホームゲームに臨んでいるのだ。

この言葉を掲げる球団が、新球場スタートのときの指揮官として選んだ監督は、現役時代からファンを楽しませることに熱心で、監督就任後も一貫してファンを楽しませながら着実にチームを強くして来た。

3月26日発売の雑誌「anan」、ファイターズのイケメン5人が表紙を飾った増刊号では、選手会長の松本剛がインタビューにこう答えている。

「その日だけ球場に来られる人、初めて野球を見る人がいるかもしれないのに、不貞腐れたような態度でいてはいけないと肝に銘じています。プロとして当たり前ですけどね」

監督就任から4年、新球場開設から3年、この金言を胸に秘めたチームがどんな活躍を魅せてくれるのか、楽しみでならない。

