¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö£×ÇÕÍ¥¾¡¡×¤ÏÅöÁ³ËÜµ¤¡¡»³ËÜ¾»Ë®£Î£Ä¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿àËÜÈÖÁÛÄêá¤ÎåÌÌ©¤Ê½àÈ÷
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡ËÎ¨¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¡¢²áµîºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢£×ÇÕËÜÂç²ñ·è¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀïÎ¬¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê£Î£Ä¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¾»Ë®»á¤Ï°ÊÁ°¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¶ËÏÀ¡¢£×ÇÕ¤Ç¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¼¡¡ÊËÌÃæÊÆ¡Ë¤Î£×ÇÕ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤Ç¡Ø£×ÇÕÍ¥¾¡¡Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬Í¥¾¡¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡ØÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸½¾ì¥µ¥¤¥É¤Î°Õ¸þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè£²¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÈ¯Â¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¾ï¤Ë£×ÇÕ·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁª¼êÁª¹Í¤äÀï¤¤Êý¤È¤«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¹ç½ÉÀ¸³è¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤¤¤«¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤«¡£¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö£²¼¡Í½Áª¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò´Þ¤á¤Æ£×ÇÕ¤Î·è¾¡¤Þ¤Ç£²£´»î¹ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ø·è¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£²£´Ê¬¤Î¤¤¤¯¤Ä¡Ù¤È¤«¡£¹ç¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÀï¤¦Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²£´Ç¯£±·î³«Ëë¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤â£×ÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Í½¹Ô±é½¬¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Âç²ñ¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÎ×¤à·Á¼°¤Ç£×ÇÕ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤âËÜÈÖÆ±ÍÍ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¡Ä¡££×ÇÕ¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£²£¶Ç¯²Æ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀë¸À¡£¥Ù¥¹¥È£±£¶¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·àÀ¤³¦À©ÇÆá¤Î¼Â¸½¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê±¿Æ°Éô¡¦»°±º·ûÂÀÏº¡Ë