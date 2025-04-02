ºä¸ýÃÒÎ´»á¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡× »î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤¿ÃæÆü¡¦¾åÎÓ¤Î¡È¿ÀÁöÎÝ¡É
¡¡1ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï»î¹ç¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤¿¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤Î¡È¿ÀÁöÎÝ¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿7²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæÅÄæÆ¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÁö¤Ë¾åÎÓ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£Â³¤¯Â¼¾¾³«¿Í¤¬¥Ð¥ó¥È¡¢¤³¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿µð¿Í¤Î°æ¾å²¹Âç¤Ï¥µ¡¼¥É¤ØÁÇÁá¤¯Á÷µå¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÎÓ¤¬¥µ¡¼¥É¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¤è¤¦²óÈò¡£±¦¼ê¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¡¢º¸¼ê¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Îý½¬¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°æ¾åÅê¼ê¤âÌµÂÌ¤Ê¤¯½èÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÓ¹¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤È¤Ã¤µ¤ËÇ±¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÂ¼¾¾Áª¼ê¤â½õ¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¯½õ¤±¤¿ÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù