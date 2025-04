【大阪】春を感じる華やかなイタリアンフェア｢ホテル ユニバーサル ポート｣

ホテル ユニバーサル ポートの2階「ポートダイニング リコリコ」では、「春の華やかイタリアンフェア」を2025年6月4日(水)まで開催中。色とりどりの春野菜を使った料理や、ライブキッチンで仕上げたパスタやステーキ、フレッシュ苺を使ったスイーツなど、約70種類のメニューが揃い、春の美味しさを満喫できます。

ホテル ユニバーサル ポートの魅力

ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから徒歩約4分という便利な立地。映画をテーマにしたユニークな客室が魅力で、ファミリー向けアメニティや季節限定イベントが充実しています。家族連れや旅行者に最適なオフィシャルホテルです。

春の華やかイタリアンフェア開催中!

「ポートダイニング リコリコ」は、「Treasure Hunting」をテーマにしたユニークなレストランで、航海や島をイメージした装飾が施されています。金色に輝くビュッフェカウンターには宝物のような料理が並び、大阪の食文化を反映した季節ごとの美味しい料理が楽しめます。

ライブキッチンで出来立てを堪能

エビと春キャベツのトリュフクリームパスタ

パルミジャーノ・レッジャーノの大きなチーズで仕上げられ、リッチな味わいに。

アンガス牛ステーキ

豪快に焼かれ、柔らかくジューシーな食感が楽しめます。

シェフおすすめの一品

4種チーズのカルツォーネ(はちみつ入り)

濃厚でクリーミーなチーズと甘いはちみつが絶妙に調和。

アカイカのレモン麹炒め



春から初夏にかけて旬を迎えるそら豆とともに、レモンの爽やかな酸味と麹の旨味が絶妙に絡みます。

ミラノ風とんかつ トマトソース

サクサクの衣と酸味と甘みが調和したトマトソースが相性抜群。

姫鯛とそら豆のアクアパッツァ

姫鯛の甘みと淡白な味わい、そら豆の食感が楽しめます。

心惹かれる冷製料理

春野菜のバーニャカウダやパンツァネッラ、サーモンとクリームチーズのピンチョスなど、食材の風味を活かした爽やかな冷製料理が勢揃い。温かい料理の後にぴったりです。

スパム寿司も登場!

にぎり寿司(まぐろ・サーモン・えび・うなぎ・たまご)に、色鮮やかなスパム寿司が並び、塩味とジューシーさが感じられる美味しい一品です。

キッズメニューも充実

キッズコーナーの、オムライスにジューシーなエビフライと可愛らしいミニオンポテトをトッピング。お子様が自分の目の高さで選んで楽しめる、特別なプレート作りができるコーナーです。

デザートも春一色

デザート

苺のわらび餅やカッサータ風チーズケーキ、苺のショートケーキや苺タルトなど、春らしい華やかなデザートが豊富に揃い、甘さと爽やかさを存分に楽しめます。

苺ドーナツ

外側が苺チョコでコーティングされ、ひと口かじると中から苺ジュレがトロリと溢れ出す、甘酸っぱいデザートです。苺チョコの甘さと、ジュレの爽やかな酸味が絶妙に調和して、まさに一度食べてみなければわからない美味しさです。苺の風味がしっかりと感じられ、ふわっとしたドーナツ生地との相性も抜群。苺好きにはたまらない一品で、ぜひ試してほしいおすすめの味です。

果物

パイン/リンゴ/ブドウ/オレンジ/グレープフルーツ

果物はさっぱりとお口を整えてくれます。

ソフトドリンク各種はフリーで楽しめます。

華やかな春をいただく!その他のおすすめ

カレーや麻婆豆腐も抜群の美味しさ。豊かなコクと程よい辛さが特徴のカレー、ピリッとした辛さと旨味がしっかり絡んだ麻婆豆腐も人気です。

シェフおすすめの一品からスイーツまで、春の旬を感じる華やかなメニューが揃った「春の華やかイタリアンフェア」。食材の色合いや季節感を楽しみながら、約70種類以上のビュッフェを堪能できます。掲載しきれない美味しいメニューもまだまだありますので、ぜひホテル ユニバーサル ポートで素敵な時間をお過ごしください。

<基本情報>

ホテル ユニバーサル ポート

🔳大阪市此花区桜島1-1-111

🔳0120-43-1515(9:30~20:00 レストラン直通)

🔳開催期間:2025年3月7日(金)~2025年6月4日(水)

🔳営業時間:17:30 ~ 21:30(最終入店 21:00)/120分制

🔳料金:(消費税・サービス料込み):

・大人(13歳以上) 6,000円

・小学生(7~12歳) 3,500円

・幼児(4~6歳) 1,800円ホテル ユニバーサル ポート

※消費税、サービス料含む

※6歳の小学生につきましては、小学生料金でのご案内

