¡Ò4·î¥¹¥¿¡¼¥È¡ÓÈÓÄÍ¡¢ÅÄÀî»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤Ç¿·¼Ò²ñ¿Í¤¬³èÌöÀÀ¤¦
¡¡¿·Ç¯ÅÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿1Æü¡¢´±¸øÄ£¤ä´ë¶È¤Ç¤Ï¼Îá¸òÉÕ¼°¤äÆþ¼Ò¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÞËÃÏ¶è¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿·¼Ò²ñ¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÅÄÀî»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬ºÎÍÑ¿¦°÷14¿Í¤¬¡¢Â¼¾åÂîºÈ»ÔÄ¹¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼Îá¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ÀÇÌ³²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¸¶ÅÄ×Ò¸Þ¡Ê¤é¤¤¤´¡Ë¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¡¦¸øÀµ¤Ë¿¦Ì³¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉþÌ³ÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÄÍ»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢18¡Á45ºÐ¤Î60¿Í¤¬¼°¤ËÎ×¤ó¤À¡£Éð°æÀ¯°ì»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯²ÝÂê¤âÊ£»¨²½¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¡£³§¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤ÎÏ¤È¾ðÇ®¤¬³èÎÏ¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ»Ô·×²è¤ä¤Þ¤Á¤Î³èÀ²½¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÐÀîÂÙÃÏ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¡áÈÓÄÍ»Ô½Ð¿È¡á¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£¼Îá¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ç®°Õ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£60¿Í¤Ï8Æü¤Þ¤Ç¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¡ÊÉ´¹çÄ¾Ì¦¡¢µÈÅÄ¿¿µª¡Ë