¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÈøºêÀ¤Íü¡Ö¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¥ß¥¥Ï¥¦¥¹Æþ¼Ò¼°¤Ç·è°Õ
¡¡¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÆþ¼Ò¼°¤È¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬1Æü¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢4·î¤«¤éÆþ¼Ò¤ª¤è¤Ó½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÈøºêÀ¤Íü¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸Ä¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò·Ç¤²¤¿¡£²áµî¤ËÂ¿¤¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Èøºê¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤È¤â¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÌÚÂ¼â«°ì¼ÒÄ¹¤äÆ±¼Ò¼Ò°÷¤ÎÁ°¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£À¨¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¨¥¸¥×¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WÇÕ¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÀ®ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¡£ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ë´ó¤ê¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯Âçºå¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£Æþ¼Ò¼°¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥¶¡¼¥ÖÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¥í¥¹¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¡Ê¤ÎÂåÉ½¡Ë¤Î¸¢Íø¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¡£º£½Õ¤ËË¡Âç¤òÂ´¶È¤·¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸Ä¿Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢²áµî¤ËÌîÂ¼Ãé¹¨¤é¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£¤è¤ê¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö24»þ´Ö¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¼Ò½êÂ°¤Ç¶¥±Ë½÷»ÒÊ¿±Ë¤®¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¤é¤È¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¡¡¡ÊÀ¾³¤¡¡¹¯Ê¿¡Ë
¡¡¡þÈøºê¡¡À¤Íü¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤»¤ê¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£»¥ËÚÂçÃ«Ãæ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¶¯¹ë¤Î¼¯»ùÅçÆî¹â¤ò·Ð¤ÆË¡Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£º£Ç¯1·î¤ÎWÇÕ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Âç²ñ¤Ï½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎ¤ÇÍ¥¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë67¡¢62¥¥í¡£
¡¡¢ã¸µ¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¹â¶¶¤ÈµÆÅÄ¢ä
¡¡¡û¡Ä¸µµð¿Í¤Ç¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¹â¶¶Í¥µ®Åê¼ê¤ÈµÆÅÄ³ÈÏÂÆâÌî¼ê¤¬·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ëºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢21Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±ÌîµåÉô¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢Æþ¼Ò¤ò·è°Õ¡£µð¿Í¤ÇÄÌ»»18¾¡¤òµó¤²¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï·ë²Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¡£ÊªÎ®´ÉÍýÉôÌç¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµÆÅÄ¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÂÐ¹³¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£µð¿Í¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëºù°æ½Óµ®Åê¼ê¤é¤È¼Ò²ñ¿Í¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£