¡Ú¹Åç¡ÛÂåÌò£´ÈÖ¡¦Æ²ÎÓæÆÂÀ¤¬¥Ë¥ä¥ê¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿àÌµ¤Î¶ÃÏá¡Ö¤à¤·¤íº£Ç¯¤ÎÊý¤¬¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹Åç¤¬½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤È¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÃæ¼´£²¿Í¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò£±Æü¤ËËõ¾Ã¡£¤¤¤º¤ì¤â¸Î¾ã¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¥â¥ó¥Æ¥í¤ËÂå¤ï¤ë£´ÈÖ¤ËÁª¼ê²ñÄ¹¡¦Æ²ÎÓæÆÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆâÍÆ¤â¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤«¤éÄ¾¡¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Æ²ÎÓ¤Ï¡Ö£´ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊ¿¾ï¿´¤ÇÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºò½Õ¤Î¶µ·±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ºòµ¨¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹£±Ç¯ÌÜ¤Ç³«Ëë£´ÈÖ¤âÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤Þ¤È¤áÌò¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò²á¾ê¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¶õ²ó¤ê¡£¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢£µ·î¤ÏÉÔ¿¶¤ÇÆó·³¹ß³Ê¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£´ÎÒ¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢Æ²ÎÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¼þ¤ê¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÀÚ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤È¼«Ê¬¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤Î½çÈÖ¤ò¾ï¤Ë¡Ø¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÎý½¬¤ä»î¹ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â»×¤ï¤Ì¸ú²Ì¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¼þ¤ê¤â¸«¤Æ¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µîÇ¯¤È¡Ø¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿º£Ç¯¡£¤à¤·¤íº£Ç¯¤ÎÊý¤¬¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡Ö¸ñ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢£²£°ÂåÁ°È¾¤«¤é°ì·³¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤¿ÃË¤¬¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿àÌµ¤Î¶ÃÏá¡£¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤Ë¤â¡¢ÉÔÍ×¤ÊÎÏ¤ß¤òÇÓ½ü¤·¤ÆÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£