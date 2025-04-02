µð¿Í¤Î£´£°ºÐ¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤ÎÃË¡¢À®¸ùÎ¨£±£°£°¡óÂåÂÇ¤Ç£ÇÅÞ¤«¤é´¿À¼
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£³¡½£²µð¿Í¡Ê£±Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡²ÚÎï¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤¬¤Þ¤¿¤âÂåÂÇ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡££¸²óÀèÆ¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤éÃæÆü¡¦À¶¿å¤ÎÄã¤á¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃæÁ°¤Ø¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£²»î¹ç¤È¤â¤ËÂåÂÇ¤Ç£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡£À®¸ùÎ¨¤Ï£±£°£°¡ó¤À¡£
¡¡¸åÇÚ¤ÎÎÏÅê¤ËÊó¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡££·²ó£²¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿ÀèÈ¯¤Î°æ¾å¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤Ø¡£¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤Î£´£°ºÐ¤Ï£ÇÅÞ¤Î´¿À¼¤òÇØ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¿ô¤ÎÃæ¤Ç½ÏÎý¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡£³Ï¢¾¡È¯¿Ê¤·¤¿³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÇØÈÖ¹æ£·¤À¤Ã¤¿¡££³·î£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¡££²¡½£µ¤Î£¹²ó£±»à°ìÎÝ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º£µ¨½éÂÇÀÊ¤Ç½é°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÎÆ±ÅÀ·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨£´ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤³¤½µÊ¤·¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë³§¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£