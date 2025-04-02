[4.1 プレミアリーグ第30節](エミレーツ スタジアム)

※27:45開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 23 ミケル・メリノ

FW 53 イーサン・ヌワネリ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 44 J. Gower

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 31 イサ・ディオプ

MF 11 アダマ・トラオレ

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 20 サシャ・ルキッチ

MF 21 ティモシー・カスターニュ

MF 32 エミール・スミス・ロウ

MF 33 アントニー・ロビンソン

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 シュテファン・ベンダ

DF 3 カルビン・バッシー

MF 6 ハリソン・リード

MF 10 トム・ケアニー

MF 18 アンドレアス・ペレイラ

MF 30 ライアン・セセニョン

FW 9 ロドリゴ・ムニス

FW 17 アレックス・イウォビ

FW 22 ウィリアン

監督

マルコ・シウバ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります