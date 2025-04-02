アーセナルvsフルハム スタメン発表
[4.1 プレミアリーグ第30節](エミレーツ スタジアム)
※27:45開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 44 J. Gower
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 11 アダマ・トラオレ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
MF 33 アントニー・ロビンソン
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 シュテファン・ベンダ
DF 3 カルビン・バッシー
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 30 ライアン・セセニョン
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 17 アレックス・イウォビ
FW 22 ウィリアン
監督
マルコ・シウバ
※27:45開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 44 J. Gower
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 11 アダマ・トラオレ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
MF 33 アントニー・ロビンソン
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 シュテファン・ベンダ
DF 3 カルビン・バッシー
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 30 ライアン・セセニョン
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 17 アレックス・イウォビ
FW 22 ウィリアン
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります