°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ï¡©¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¡Ì£¤ÎÁÇ¡Ö¥®¥ç¡¼¥¶¡×¿·CM¤Ë½Ð±é
¡¡King¡õPrince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤¬Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¡Ö¥®¥ç¡¼¥¶¡×¤Î¿·M¡Ö¥é¥¹1¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£2Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºä°æ¿¿µª¡Ê54¡Ë¡¢ÈÖ²ÈÅ·¿ó¡Ê12¡Ë¡¢ÀôÍÇµ¡Ê14¡Ë¤È²ÈÂ²Ìò¤Ç¶¦±é¡£Ê¿ÏÂ¤Ê¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¥®¥ç¡¼¥¶¡×¤¬»Ä¤ê°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÇ®¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã¯¤È°ì½ï¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê25¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íÈÓ²ñ¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¹½³°¿©¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Î²È¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤Ã¤Æ³¤¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê28¡Ë¤È¡¢A¤§¡ªgroupÀµÌçÎÉµ¬¡Ê28¡Ë¤â»ØÌ¾¡£»öÌ³½ê¤ËÆ±´üÆþ½ê¤·¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Ç¤ä¤ë¡Ø¥®¥ç¡¼¥¶¡Ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÝÂ¸¤¬¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ø¥®¥ç¡¼¥¶¡Ù¤òÇã¤¤Àê¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È3¿Í¤Ç¥®¥ç¡¼¥¶¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤¹¤ë·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£