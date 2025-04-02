Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、オリコン史上初となる通算32週目の週間再生数1000万回超え【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数1003万5537回を記録し、4月2日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、1月13日付から13週連続・通算29週目の1位を獲得した。
【写真】ゼンジン・スタジアム公演で歌い踊るメンバー！ステージショット
これで歴代単独2位の「通算1位獲得週数」記録【※1】を自己更新している。また、週間再生数は1003万5,537回で通算32週目の週間再生数1000万回超えを記録。歴代単独1位の記録を持つ「週間再生数1000万回超え通算週数」【※2】を自己更新した。オリコン史上初となる通算32週目の週間再生数1000万回超えを達成した。累積再生数は5億3497万4732回。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「通算1位獲得週数」記録※（）内は達成付日／1位：Official髭男dism「Pretender」34週（2019/6/3付〜2020/1/20付）、2位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」29週（2024/7/15付〜2024/10/28付、2025/1/13付〜2025/4/7付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」24週（2022/10/31付〜2023/2/20付、2023/3/6付〜2023/4/17付）
【※2】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え通算週数」記録※（）内は達成付日／1位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」32週（2024年4月29日付〜2024年9月2日付、2024年9月16日付、2025年1月6日付〜2025年3月10日付、3月31日付〜4月7日付）、2位：YOASOBI「アイドル」29週（2023年4月24日付〜2023年10月2日付、2023年10月16日付〜2023年10月30日付、2024年1月15日付〜1月22日付）、3位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025/4/7付：集計期間：2025年3月24日〜30日）＞
【写真】ゼンジン・スタジアム公演で歌い踊るメンバー！ステージショット
これで歴代単独2位の「通算1位獲得週数」記録【※1】を自己更新している。また、週間再生数は1003万5,537回で通算32週目の週間再生数1000万回超えを記録。歴代単独1位の記録を持つ「週間再生数1000万回超え通算週数」【※2】を自己更新した。オリコン史上初となる通算32週目の週間再生数1000万回超えを達成した。累積再生数は5億3497万4732回。
【※2】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え通算週数」記録※（）内は達成付日／1位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」32週（2024年4月29日付〜2024年9月2日付、2024年9月16日付、2025年1月6日付〜2025年3月10日付、3月31日付〜4月7日付）、2位：YOASOBI「アイドル」29週（2023年4月24日付〜2023年10月2日付、2023年10月16日付〜2023年10月30日付、2024年1月15日付〜1月22日付）、3位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025/4/7付：集計期間：2025年3月24日〜30日）＞