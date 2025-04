【P-90プラス バージョン・レン【電動ガンプラス】】 4月2日 発売 価格:54,780円

東京マルイは、電動ガン「P-90プラス バージョン・レン【電動ガンプラス】」を4月2日に発売する。価格は54,780円。

本商品は、TVアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」とのコラボレーションモデル。主人公・レンの愛銃「ピーちゃん」ことピンク色のP-90が、最新のFET回路を搭載した電動ガンプラス「P-90プラス」をベースにリアルな質感で再現されている。監修は、原作の時雨沢恵一氏と銃器設定協力の秋本こうじ氏。

また、時雨沢恵一氏書き下ろしの短編小説や、描き下ろしイラストを使用した布製ポスター、マガジンアウターと同じクリアーピンク成型のBBローダーが付属。パッケージは、新規描き下ろしイラストを使用した専用パッケージとなっている。

「P-90プラス バージョン・レン【電動ガンプラス】」詳細

価格:54,780円

全長:505mm

銃身長:247mm

重量:2,200g(空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む)

弾丸:6mm BB(0.2~0.25g)

動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー/MS・Li-Poバッテリー[スタンダードタイプ]

装弾数:68発

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※限定生産ではありません。市場の動向に合わせて再生産を行ないます。