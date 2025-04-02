今日の歴史（４月２日）
１９７９年：ＫＢＳのＦＭでステレオ音楽放送を開始
１９８４年：行方不明になった映画監督の申相玉（シン・サンオク）、女優の崔銀姫（チェ・ウニ）夫妻が北朝鮮に拉致されたと、国家安全企画部（現・国家情報院）が発表
２００２年：江原道に襄陽国際空港が開港
２００３年：韓国軍のイラク派遣同意案が国会通過
２００７年：韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）の交渉妥結
２０１０年：北朝鮮に近い黄海・白○（○＝令に羽）島沖で撃沈された海軍哨戒艦「天安」の行方不明者捜索を終え移動中だった底引き網漁船「クムヤン９８号」（９９トン）が、貨物船と衝突し沈没
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９８４年：行方不明になった映画監督の申相玉（シン・サンオク）、女優の崔銀姫（チェ・ウニ）夫妻が北朝鮮に拉致されたと、国家安全企画部（現・国家情報院）が発表
２００２年：江原道に襄陽国際空港が開港
２００３年：韓国軍のイラク派遣同意案が国会通過
２００７年：韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）の交渉妥結
２０１０年：北朝鮮に近い黄海・白○（○＝令に羽）島沖で撃沈された海軍哨戒艦「天安」の行方不明者捜索を終え移動中だった底引き網漁船「クムヤン９８号」（９９トン）が、貨物船と衝突し沈没
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