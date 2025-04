「Streaming enhanced」はさまざまなストリーミングサービスへより快適に視聴できる機能を追加してくれるブラウザ拡張機能です。実際に使用してどんな感じなのかを試してみました。GitHub - Dreamlinerm/Netflix-Prime-Auto-Skip: Automatically skip Ads, Intros, Credits, etc. on Netflix, Prime video, Disney+, Crunchyroll and HBO max

https://github.com/Dreamlinerm/Netflix-Prime-Auto-SkipGitHubのページを開き、「Download & Install」の項目までスクロールします。PC向けにFirefox・Chrome・Edgeの拡張機能、Android向けにFirefox・Kiwi Browserの拡張機能が用意されています。今回はPCのChromeでレビューを行うので「Chrome Web Store」をクリック。「Chromeに追加」をクリックします。「拡張機能を追加」をクリック。拡張機能のインストールが完了すると自動で設定画面が開きます。「Shared Settings」を開くとイントロやクレジット、広告のスキップなどの基本機能を設定可能。基本機能として有効・無効を切り替え可能なのは以下の機能です。・イントロと要約をスキップ・クレジットをスキップ・広告をブロック・すべての番組の TMDB 評価を表示・カスタマイズ可能な再生速度コントロールを追加・「このタイトルを非表示」ボタンその他、以下の機能が標準で有効化されています。・全画面化した際に動画の再生を開始・ダブルクリックで全画面表示・音量変更をスクロールで行えるようにする最下部までスクロールすると、再生速度コントロールのカスタマイズ欄が出現します。実際の倍率は10分の1されるとのことで、例えば以下の設定であれば0.5倍速から2.0倍速までを0.1単位で変更可能という設定になるというわけ。まずはAmazon Prime会員特典のAmazon Prime Videoで検証してみます。Amazon Prime Videoを開くとそれぞれのサムネイルの右下に小さく数字が表示されています。この数値は映画データベースサイト「TMDB」の評価を示しており、数字をクリックすると以下のようにTMDBの当該作品のページが開きます。ムービーの再生を開始すると広告が表示されずにいきなり本編に入り、さらにオープニングが自動でスキップされました。もしオープニングを見たい場合は「Rewind?」というボタンをクリックすればOK。Amazon Prime Videoには無かったはずの再生速度コントロールも追加されています。Netflixを開くと同様にTMDBの評価が表示されました。普段は最上部に表示されるNetflixゲームの宣伝も非表示になっています。Netflixには標準で再生速度を変更する機能が付属していますが、Streaming enhancedで追加される再生速度コントロールであれば速度の倍率をより細かく変更可能です。Streaming enhancedは「Netflix」「Amazon Prime Video」「Disney+」「Crunchyroll」「HBO Max」の5サイトに対応しています。それぞれのプラットフォームに合わせて以下の機能が利用可能とのこと。◆Netflix・最後に使用したプロファイルを自動選択・「まだ視聴中ですか?」警告をブロック・ゲームを削除◆Amazon Prime Video・自己宣伝広告をスキップ・有料コンテンツを非表示・動画にカーソルを合わせたときのぼかし効果を削除・「続きを見る」カテゴリをページの一番上に移動・Xrayクイックビューをビデオに隠す◆Disney+・自己宣伝広告をスキップ・次のエピソードに移動した際にフルスクリーンを維持◆Crunchyroll・最後に使用したプロファイルを自動選択・リリースカレンダーにフィルタ機能を追加・動画サイズをウィンドウ全体に拡大する・テンキーパッドを無効化なお、Android版は「Amazon Prime Video」「Disney+」「Crunchyroll」「HBO Max」の4サイトに対応しており、アプリではなくFirefoxやKiwi BrowserなどFirefoxおよびChromeの拡張機能をインストール可能なブラウザを使用して視聴する事でStreaming enhancedの機能を使用できます。