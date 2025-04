ナポリは今冬に引き続きセリエA経験のあるDF獲得に動くようだ。



『TEAMtalk』によると、ナポリは今夏の移籍市場でアーセナルに所属する25歳のポーランド代表DFヤクブ・キヴィオルの獲得に動くという。



2023年1月にスペツィアからアーセナルに完全移籍を果たしたキヴィオルだが、アーセナル加入以降は出場機会が限定的に。今季もここまでプレミアリーグでの先発出場が2試合とバックアッパーに徹する形となっていた。





