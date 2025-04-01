次回の「踊る！さんま御殿!!」は4月8日（火） 20時00分〜22時54分放送！

お楽しみに！

【春の超特大さんま御殿 最強２世の親子参観日一人暮らしの大後悔祭】

【１ブロック目】２世有名人

嵐翔真

大沢あかね

金子のあ

川谷一花

小園凌央

星流

新山もあ

堀内孝太

Matt Rose

横田真子

渡辺拓弥

金子昇

新山千春

野々村友紀子

松本伊代



【２ブロック目】ひとり暮らしでお金の使い方すぐミスる人

あの

生田衣梨奈(モーニング娘。'25)

石川満里奈

大久保佳代子(オアシズ)

片寄涼太(GENERATIONS)

ケンドーコバヤシ

佐野雄大(INI)

瀬戸朝香

手塚とおる

中谷潤人

中野美奈子

羽鳥慎一

マユリカ

【３ブロック目】ひとり暮らしでお金の使い方すぐミスる人

有森也実

浦川翔平（THE RAMPAGE）

岡田結実

小野坂昌也

近藤春菜（ハリセンボン）

志田千陽

田中悠登

角田夏実

中村俊介

直川貴博

水森かおり

森田哲矢（さらば青春の光）

山本浩司（タイムマシーン3号）